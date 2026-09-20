Volejbal

Italští volejbalisté vyhráli na ME i pošesté, do čtvrtfinále postoupili i Francouzi a Rumuni


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Italové na domácím mistrovství Evropy volejbalistů porazili v osmifinále Dánsko ve třech setech. Mezi nejlepší osmičku se dostal také další favorit Francie, nečekaně Rumunsko přes Ukrajinu a po pětisetové bitvě s Řeckem také Finsko zásluhou zejména bratrů Marttilových. Přímý přenos utkání českých reprezentantů s Belgií sledujte v pondělí od 15:40 na ČT sport a ČT sport Plus.

Italové jako jediní z 24 týmů prošli základní šestičlennou skupinou bez porážky. Dánové v čele se smečařem Oskarem Madsenem, jenž patřil do loňska k oporám pražských Lvů, marně úřadujícím světovým šampionům vzdorovali. Domácím hvězdám podlehli 22:25, 16:25 a 11:25. Patnáct bodů získali Italové jen blokem.

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Závěr osmifinále Itálie – Dánsko
Zdroj: ČT sport

Francouzi, kteří ovládli poslední dva olympijské turnaje, přehráli Portugalsko rovněž 3:0. Stejným výsledkem uspěli i Rumuni proti Ukrajincům, potrestali je za 28 nevynucených chyb a ukončili ve vzájemných duelech sérii šesti porážek.

Jediné drama se odehrálo odpoledne v Turíně. Finové proti Řecku dotáhli ztrátu 0:1 a 1:2 na sety a rozhodující získali 15:13. Poslední dva body vybojoval Luka Marttila, i jeho mladší bratr Nooa dnes zaznamenal 21 bodů. Oba hrají na smeči.

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Závěr osmifinále Finsko – Řecko
Zdroj: ČT sport

Polští volejbalisté nedali šanci Lotyšům

Už v sobotu postoupili obhájci titulu Poláci. V Sofii nedali šanci Lotyšům, porazili je 25:17, 25:16, 25:16 a na cestě za celkově třetím zlatem se utkají s Německem, které otočilo duel s domácím Bulharskem a po pětisetovém boji zvítězilo 21:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:12.

Souboj polských světových jedniček a 44. týmu žebříčku trval jen 71 minut. Polští hráči měli vývoj pod kontrolou a v závěru mohl dát srbský trenér Nikola Grbič šanci i hráčům ze střídačky. Převahu na síti potvrdili jeho svěřenci i 14 bodovými bloky.

V lotyšské sestavě marně čelil favoritovi také univerzál Renars Pauls Jansons, který v květnu pomohl v české extralize k titulu Karlovarsku.

Německo se mezi osmičku nejlepších na evropské scéně dostalo po osmi letech. Svěřenci trenéra Massima Bottiho se dokázali před bouřlivou kulisou oklepat ze ztráty úvodních dvou setů a vicemistry světa vyřadili. Vítěze táhl Erik Röhrs, který zaznamenal 20 bodů.

Výsledky mistrovství Evropy volejbalistů – osmifinále

Rumunsko – Ukrajina 3:0 (22, 21, 28), Finsko – Řecko 3:2 (-22, 16, -22, 23, 13), Francie – Portugalsko 3:0 (21, 22, 21), Itálie – Dánsko 3:0 (22, 16, 11).

Výsledky sobotních utkání:

Polsko – Lotyšsko 3:0 (17, 16, 16), Německo – Bulharsko 3:2 (-21, -21, 19, 23, 12).

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