Zápas s Belgií nás může poslat na výsluní, nebo do pekel, říká Vašina

Tři zápasy ve třech dnech mají za sebou volejbaloví reprezentanti na mistrovství Evropy v Itálii. Únavu po náročném závěru skupiny přiznala i jedna z opor týmu Lukáš Vašina. Po přesunu z Modeny do Turína, kde Čechy čeká pondělní osmifinále s Belgií, věří, že čtyři dny volna týmu pomohou k regeneraci.
„První čtyři zápasy jsem se cítil velice dobře. Bohužel ten pátý na mě už trošičku dolehlo fyzické přetížení. Už jsem sám na sobě cítil, že mi nohy nejedou tak, jak já bych chtěl. Že už jsou trošičku těžší, i když jsem pro to dělal všechno možné,“ řekl Vašina. „Ty čtyři dny určitě hodně pomůžou k regeneraci, takže doufám, že v pondělí budu ready tak jako v prvním zápase na turnaji,“ doplnil.
Páteční odpoledne využil tým k prohlídce čtvrtého největšího italského města, nemohla chybět ani návštěva jedné z místních kaváren. „Včera jsme měli malou procházku po Turíně, aby nám trošičku hlava vypnula od volejbalu a mohli jsme se soustředit na jiné věci. Ty čtyři dny nám určitě pomohou a doufám, že to bude vidět i na hřišti,“ uvedl dosud nejproduktivnější český hráč na turnaji, jenž v pěti zápasech zaznamenal 72 bodů.
Nesouhlasí s některými komentáři v diskuzích pod novinovými články, které označují české působení ve skupině za nepovedené. „Čtvrté místo není absolutně žádný neúspěch, protože jediná kaňka byl zápas se Švédskem, kdy jsme to měli docvaknout na 3:0. Ztratili jsme tam bod, ale to by pro nás vlastně nic neznamenalo, protože bychom stejně šli na finskou skupinu, kde soupeři byli prakticky úplně na stejné vlně. Jsou na stejné nebo o trošičku lepší úrovni než my. Ale určitě je to pořád lepší než narazit na skupinu, kde jsou Poláci, Ukrajinci a Bulhaři nebo Francouzi a Němci,“ uvažoval Vašina nahlas.
Podle něj bude proti Belgii klíčové ubránit soupeřovy největší ofenzivní hvězdy Ferreho Reggerse a Sama Derooua, aby musel jejich nahrávač začít přemýšlet i o jiných variantách útoku. Zároveň věří, že svěřenci trenéra Jiřího Nováka předvedou lepší výkon než ve vzájemné generálce na šampionát, která skončila českou porážkou 2:3.
„V Belgii jsme byli ještě pod plnou přípravou na mistrovství Evropy. Teď je to play-off a bude záležet hlavně na malých detailech. Kdo se dobře vyspí, komu půjde servis. Je to jenom jeden zápas a ten vás buď může poslat na výsluní, nebo do totálních pekel,“ prohlásila jedna z opor týmu, který na loňském mistrovství světa na Filipínách vybojoval senzační čtvrté místo.
Od příští sezony čeká Vašinu nová výzva, neboť po čtyřech sezonách v Polsku zamíří jinam, i když jeho nové působiště ještě nebylo oficiálně oznámené.
„Polská liga je jedna z nejlepších na světě, ne-li nejlepší. Takže měřit se s nejlepšími hráči na světě je něco neuvěřitelného, co mi do mojí volejbalové kariéry dalo obrovské zkušenosti. Ty zase teď můžu předávat našim mladým puškám, které jsou teď v nároďáku,“ prohlásil reprezetant.
Mrzí ho, že v Česku na rozdíl od Polska nepatří volejbal mezi nejpopulárnější kolektivní sporty. „Bylo by fajn, kdyby lidi okolo, kteří si myslí, že volejbal je nudný sport, do toho trošičku zabředli. A začali se na to dívat s tím, že zatím jsme na každé velké akci, zdatně bojujeme se soupeři a hrajeme dobrý volejbal,“ řekl bývalý hráč Ostravy a Karlovarska.