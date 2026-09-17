Řecko poslalo české volejbalisty do play-off z čtvrté příčky. Čeká je Belgie, nebo Finsko

Čeští volejbalisté postoupili na mistrovství Evropy do vyřazovacích bojů ze čtvrtého místa ve skupině A. Rozhodla o tom výhra Řecka nad Slovenskem 3:1. V osmifinále se svěřenci trenéra Jiřího Nováka utkají s Belgií, nebo Finskem. Vítěze skupiny C a tím pádem i jejich soupeře určí až večerní zápas favorizovaných Finů s Estonskem.
Češi zakončili ve středu základní skupinu s osmi body za tři výhry a před čtvrtečním programem drželi třetí místo. Z toho je ale nakonec sesadili Řekové, kteří proti poslednímu celku skupiny Slovensku ztratili jen jeden set a získali tři body. Češi, kteří byli loni čtvrtí na mistrovství světa, tak mají pro nasazení do osmifinále nejméně výhodnou čtvrtou pozici.
Vedení ve skupině C v Tampere zatím drží Belgie o tři body před Finskem, s nímž vzájemný duel v pěti setech prohrála. Pokud domácí tým nad Estonskem vyhraje, v tabulce Belgičany díky většímu počtu vítězství předstihne.