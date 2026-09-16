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Čeští volejbalisté hrají svůj poslední zápas ve skupině mistrovství Evropy. V Itálii čelí soupeřům ze Slovinska. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Čeští volejbalisté hrají svůj poslední zápas ve skupině mistrovství Evropy. V Itálii čelí soupeřům ze Slovinska. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
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