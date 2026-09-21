České volejbalisty čeká v osmifinále ME Belgie

Čeští volejbalisté se v osmifinále evropského šampionátu utkají v Turíně s Belgičany, kteří ovládli skupinu C v Tampere. Češi po čtyřech hladkých vítězstvích v řadě poslední dva oficiální zápasy těsně prohráli, naposledy v přípravě na letošní šampionát. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Přímý přenos sledujte od 15:40 na ČT sport a ČT sport Plus.
Belgie se opírá především o výkony hvězdného univerzála Ferreho Reggerse a smečaře Sama Derooua. „Víme o nich dost, stejně jako oni o nás. Takže víme, že mají taky menšího nahrávače jako my a potom taková dvě ‚zvířátka‘ (Reggerse a Derooua), která rozhodují o tom, jestli ten tým vyhraje, nebo prohraje,“ řekl trenér Jiří Novák.
Češi, kteří byli loni čtvrtí na mistrovství světa, obsadili ve skupině A poslední postupové čtvrté místo, když v Modeně po třech úvodních výhrách podlehli favorizovaným Italům i Slovincům. Belgie uhájila první místo v céčku před domácím Finskem. S ním sice vzájemný duel v pěti setech prohrála, ale ve zbývajících čtyřech zápasech získali Belgičané plný počet bodů.
„V Belgii jsme byli ještě pod plnou přípravou na mistrovství Evropy. Teď je to play-off a bude záležet hlavně na malých detailech. Kdo se dobře vyspí, komu půjde servis. Je to jenom jeden zápas a ten vás buď může poslat na výsluní, nebo do totálních pekel,“ prohlásil smečař Lukáš Vašina, s 72 body nejproduktivnější český hráč na turnaji.
„Víme, že jdeme na výborného soupeře, ale nejdeme na úplného giganta. Takže si to můžeme rozdat na férovku, a kdo bude lepší, tak postoupí,“ uvedl Novák.
Vítěz narazí ve středečním čtvrtfinále v Turíně na lepšího ze zápasu Slovinsko – Srbsko.
Osmatřicetiletý Moník si reprezentaci stále užívá, energie má dost
Ačkoli je volejbalista Milan Moník v 38 letech nejstarším českým hráčem na ME a se 190 centimetry patří rovněž k nejmenším, na palubovce je nepřehlédnutelný. Jako libero se soustředí hlavně na obranu, mezi jednotlivými výměnami neúnavně burcuje spoluhráče i fanoušky v hledišti.
„Pro mě je každý rok navíc v nároďáku to, kvůli čemu jsem začal hrát volejbal. Měl jsem šanci dostat se tam až ve třiceti, takže pro mě je každý čas strávený v reprezentaci čest,“ řekl Moník, který startuje na čtvrtém ME v řadě. „Ačkoliv jsem nejstarší, tak ještě mám energii na to, abych si mohl užít každý den,“ doplnil bývalý smečař.
Moník se na loňském světovém šampionátu na Filipínách podílel na senzačním čtvrtém místě. Cítí, že v Itálii jsou proto svěřenci trenéra Jiřího Nováka pod větším tlakem. „Hned po tom, co šampionát skončil, jsme si říkali, že jsme si na sebe upletli bič. Ale proto to děláme, abychom udělali co největší úspěch. Byli jsme šťastní, že se nám to povedlo. Jsme profesionálové a pod tlakem musíme umět hrát,“ uvedl.
„Upřímně už je to historie. Každý to samozřejmě připomíná, ale ten tým je úplně jiný. Sice tady nemáme jen pár hráčů, ale je to obměna. Musíme hrát jinak než na mistrovství světa, ale chceme navázat na týmový duch,“ doplnil Moník. Se čtvrtým místem ve skupině v Modeně spokojený nebyl, i když znamenalo postup do osmifinále.
„Tie-break se Švédskem nás bohužel odsunul na čtvrtou pozici. Teď ale máme šanci, že v případném čtvrtfinále nenarazíme na Italy. Uvidíme, co pro nás ten nahoře připravil,“ prohlásil. „Samozřejmě cesta vede od dobrého servisu a následné obrany, která by nás měla zdobit,“ dodala opora pražských Lvů, kteří jsou už jeho šestou extraligovou štací.