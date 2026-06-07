Vodní slalom

ŽIVĚSP Praha – kayakcross. Beková ovládla individuální závod


7. 6. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČT sport
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ŽIVĚ: SP Praha – kayakcross
Zdroj: ČT sport

Závěrečný nedělní den Světového poháru přinesl opět medaili a hned zlatou. Světový podnik vodních slalomářů v Praze na kanále v Troji patří kayakcrossu a v individuálním závodě v něm triumfovala Kateřina Beková. Zajistila si tak postup a výhodnou pozici do kayakcrossu klasickým vyřazovacím způsobem. Do něj postoupila i pátá Tereza Kneblová a desátá Olga Samková. Mezi muži budou závodit například páteční vítěz závodu SP Jakub Krejčí nebo Vít Přindiš. Přímý přenos sledujte na programu ČT sport a ČT sport Plus.

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