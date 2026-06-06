Vodní slalom

Martina Satková vyhrála kvalifikaci C1. Finále v Troji pojede všech šest českých reprezentantů


6. 6. 2026Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČT sport
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Jízdy Satkové, Kneblové a Michalové v kvalifikaci C1
Zdroj: ČT sport

Světový pohár na kanálu v pražské Troji pokračuje závody kanoistů a kanoistek. A českým reprezentantům se nadmíru daří. Z rozjížděk všichni postoupili do finále. Martina Satková kvalifikaci vyhrála, Tereza Kneblová byla čtvrtá a Tereza Michalová devátá. Lukáš Kratochvíl pak prošel do finále ze 4. místa, Lukáš Rohan z 10. místa a Václav Chaloupka jako poslední možný z 12. místa. Přímý přenos finále mužů a žen sledujte od 13:45 na programu ČT sport a ČT sport Plus.

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Kanoisté Rohan, Kratochvíl a Chaloupka v rozjížďkách na SP v Troji
Zdroj: ČT sport

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