Satkové fandila v Troji sestra. Bylo to krásné, hned doběhla do cíle a brečela, řekla stříbrná kanoistka

Světový pohár v Praze je pro kanoistku Martinu Satkovou výjimečný závod, považuje ho za malé mistrovství světa. Když vybojovala stříbro, do cíle za ní přiběhla mladší sestra Gabriela, která v lednu ve 24 letech ukončila úspěšnou slalomářskou kariéru a fandila z tribuny.
Viděla, jak Satkovou dělily necelé tři desetiny sekundy od vítězství. „Myslím, že jsem udělala hodně velkou chybu v jedné pasáži. Holt mi tam prostě trošku štěstí nepřálo, ale být druhá je skvělé. Možná mě trošku mrzí, že jsem divákům nedopřála to první místo a českou hymnu,“ líčila sedmadvacetiletá česká reprezentantka.
Právě kvůli atmosféře je pro ni Světový pohár v Troji výjimečný. „Já to tady vždycky přirovnávám k takovému malému mistrovství světa. Každý závod je něčím specifický, ale tím, že je to doma, před domácím publikem, na domácí vodě, tak tady člověk chce předvést to nejlepší, co umí. Chce těm divákům i sobě udělat radost,“ přiblížila Satková.
V kvalifikaci měla nejrychlejší čas, takže ve finále vyrazila na trať jako poslední. „To už je taková vyšší dívčí. Je to velký nápor na psychiku. Mně to přijde velký nápor na psychiku i na českých nominacích, když startuji z posledního místa. A na tom Světovém poháru je to ještě o další možná dva tři levely výš,“ svěřila se Satková.
Už na trati si uvědomovala, že se jí finálová jízda nedaří tolik jako ta kvalifikační. Bojovala až do konce. „Myslím, že to prostě byla ta dnešní síla, nevzdat to. O tom ten sport je, prostě zabrat, i když si člověk myslí, že už je to třeba ztracené. Myslím si, že jsem trošku těžila ze své fyzické vybavenosti,“ poznamenala.
Pomáhají jí dlouhé cyklistické výlety s partnerem, závodním chodcem Lukášem Gdulou. „Můj přítel je taková sportovní mašina. Když mu chci stíhat, tak to musím všechno absolvovat s ním. Věděla jsem, že mám ještě z čeho zabírat. Sice to bylo náročné, ale mohla bych jet ještě dál,“ vyprávěla vodní slalomářka, která před dvěma lety dorazila s partnerem na olympiádu do Paříže za sestrou Gabrielou na kole. Tehdy urazili přes 1200 kilometrů za šest dní.
Nyní už je jedinou profesionální sportovkyní v rodině poté, co čtyřnásobná medailistka z vrcholných akcí Gabriela Satková se závodním slalomem nečekaně brzy skončila. V Troji ale nechyběla. „Bylo to krásné, protože ona hned doběhla do cíle a brečela. Teď to zase vidím z té druhé strany, když jsem ji třeba povzbuzovala já a nebyla jsem v tom finále, nebo ona tady vyhrála mistrovství Evropy. Jsem ráda, že mě podporuje, i když už není na té vodě,“ ocenila Satková.
Martinu Satkovou porazila jen fenomenální Australanka Jessica Foxová, která se ve velkém stylu vrátila po loňské operaci nádoru na ledvině. „Já si myslím, že je to návrat, za který jsme všichni rádi. Hrozně jí to přeju. Takže já se před ní skláním, mám před ní obrovskou pokoru. Je to můj vzor. A to, že mě porazila, je vlastně i čest,“ řekla Satková.