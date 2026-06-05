Vodní slalom

ŽIVĚSvětový pohár ve vodním slalomu v Praze


5. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
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ŽIVĚ: SP ve vodním slalomu v Praze
Zdroj: ČT sport

Závody kajakářů a kajakářek začíná v pražském kanálu v Troji Světový pohár ve vodním slalomu. Z kvalifikace žen postoupila do finále Amálie Hilgertová desátým časem, naopak Bára Galušková a Kateřina Beková se do nejlepší dvanáctky neprobojovaly. V kvalifikaci mužů se představí Vít Přindiš, Jakub Krejčí a Jiří Prskavec. Přímé přenosy můžete sledovat na ČT sport.

Před týdnem v Tacenu získal Krejčí bronz, medaili stejné hodnoty pak přidal ještě v kayakcrossu. Olympijský vítěz z Tokia 2021 Prskavec i mistr světa z roku 2022 Přindiš závody ve Slovinsku vynechali. Naproti tomu reprezentační trio kajakářek už bylo v Tacenu kompletní a nejvýše se umístila na 11. místě Hilgertová.

V sobotu bude Troja patři kanoistům a kanoistkám, v neděli soutěžní víkend vyvrcholí závody v kayakcrossu.

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Krejčí vylovil z divoké vody v Tacenu další bronz

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Krejčí vylovil z divoké vody v Tacenu další bronz
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Kvalifikační jízda Amálie Hilgertové na SP v Praze
Zdroj: ČT sport
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Kvalifikační jízda Kateřiny Bekové na SP v Praze
Zdroj: ČT sport
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Kvalifikační jízda Báry Galuškové na SP v Praze
Zdroj: ČT sport
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