Závody kajakářů a kajakářek začíná v pražském kanálu v Troji Světový pohár ve vodním slalomu. Z kvalifikace žen postoupila do finále Amálie Hilgertová desátým časem, naopak Bára Galušková a Kateřina Beková se do nejlepší dvanáctky neprobojovaly. V kvalifikaci mužů se představí Vít Přindiš, Jakub Krejčí a Jiří Prskavec. Přímé přenosy můžete sledovat na ČT sport.
Před týdnem v Tacenu získal Krejčí bronz, medaili stejné hodnoty pak přidal ještě v kayakcrossu. Olympijský vítěz z Tokia 2021 Prskavec i mistr světa z roku 2022 Přindiš závody ve Slovinsku vynechali. Naproti tomu reprezentační trio kajakářek už bylo v Tacenu kompletní a nejvýše se umístila na 11. místě Hilgertová.
V sobotu bude Troja patři kanoistům a kanoistkám, v neděli soutěžní víkend vyvrcholí závody v kayakcrossu.