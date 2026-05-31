Krejčí vylovil z divoké vody v Tacenu další bronz

Jakub Krejčí skončil na Světovém poháru v Tacenu třetí v časovce kayakcrossu a navázal na úspěch ze závodu kajakářů v klasickém slalomu, kde rovněž obsadil bronzovou příčku. Mezi ženami se z českých závodnic nejvíce dařilo Kateřině Bekové, která skončila v časovce čtvrtá. Oba byli nejlepší z Čechů i ve vyřazovacím závodě, v němž vypadli v semifinále. Kayakcross vyhráli Švýcarka Alena Marxová a domácí Slovinec Žiga Lin Hočevar. Světový pohár pokračuje příští týden závodem v Praze, přímé přenosy nabídne ČT sport a ČT sport Plus.
Úřadující mistr Evropy v kayakcrossu Krejčí byl v samostatné jízdě na krosové trati o 1,13 sekundy pomalejší než vítězný Brit Sam Leaver. V pavouku ale Krejčí svou třetí medaili z úvodní zastávky Světového poháru nepřidal. První dvě kola zvládl, jenže v semifinále se neprosadil v souboji o první branku, musel se do ní vracet a nabral ztrátu, kterou už nemohl dohnat. Celkově skončil osmý.
Z časovky postoupil do vyřazovacích jízd ještě Jan Bárta, jenž vypadl ve čtvrtfinále. Michal Kopeček měl v sólové jízdě až 38. čas a v kontaktních soubojích se nepředstavil.
Finále naprosto ovládl Hočevar, který měl skvělý start a rychle odjel soupeřům. Po sobotním triumfu na kánoi získal na domácí trati v Tacenu druhé zlato.
Nejlepší nasazení do ženského pavouka si z Češek vyjela Beková, která byla v časovce čtvrtá. Potvrdila to i ve vyřazovacích jízdách, kde jako jediná z reprezentantek zvládla nástrahy úvodního kola a pak postoupila i ze čtvrtfinále. Druhé místo z loňského závěrečného SP v Augsburgu ale nezopakovala. V semifinále hned v úvodu na postupové pozice ztratila a nakonec byla v této jízdě klasifikovaná na třetí příčce. V konečném pořadí jí patří pátá příčka.
Další české reprezentantky Olga Samková i vítězka sobotního závodu kanoistek Tereza Kneblová vypadly v prvním kole. Z vítězství se radovala Marxová, která za sebou ve finále nechala Ukrajinku Viktoriji Usovou a Francouzku Angéle Hugovou.
Výsledky závodů SP ve vodním slalomu v Tacenu
Muži:
Časovka: 1. Leaver (Brit.) 50,95, 2. Madore (Fr.) -0,99, 3. Krejčí -1,12, ...24. Bárta -4,47, 38. Kopeček (všichni ČR) -8,30.
Vyřazovací závod: 1. Hočevar (Slovin.), 2. Hello (Fr.), 3. Clarke (Brit.), ...8. Krejčí, 16. Bárta.
Ženy:
Časovka: 1. Prigentová 56,06, 2. Hugová (obě Fr.) -2,73, 3. Woodsová (Brit.) -3,10, 4. Beková -3,60, ...12. Samková -6,09, 27. T. Kneblová (všechny ČR) -9,28.
Vyřazovací závod: 1. Marxová (Švýc.), 2. Usová (Ukr.), 3. Hugová, ...5. Beková, 18. Samková, 21. T. Kneblová.