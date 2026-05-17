Vodní slalom

Přindiš doplnil Krejčího a Prskavce, Hilgertová zahnala myšlenky na konec


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Vít Přindiš ovládl o jediný bod slalomářské nominační boje o účast v reprezentačním týmu kajakářů a doplnil Jakuba Krejčího a Jiřího Prskavce. Těsně místo v týmu nezbylo na Matyáše Nováka, který si nicméně už dříve zajistil stejně jako Přindiš a Krejčí účast ve vrcholných závodech alespoň v kayakcrossu.

„Strašně dobrý pocit jsem měl už před třemi týdny, kdy jsem si vyjel kayakcross a věděl jsem, že si nějaké závody odjedu a že jsem zpátky v týmu. Pak jsem si samozřejmě říkal: 'Jo, vrátit se v obou kategoriích by bylo ještě výrazně lepší. Myslím si, že jsem ukázal, že jsem ve formě,“ uvedl na svazovém webu sedmatřicetiletý Přindiš, světový šampion z roku 2022.

Nahrávám video
Záznam nedělního závodu Českého poháru ve vodním slalomu
Zdroj: ČT sport

Přindiš vloni v národním týmu chyběl, dokonce po třech letech se vrací do týmu kajakářek Amálie Hilgertová, jež v nominačních závodech nasbírala nejvíc bodů společně s Kateřinou Bekovou. Třetí do party je Bára Galušková, jejíž starší sestra Antonie Galušková se do sestavy nevešla navzdory dvěma vítězstvím v kvalifikačních závodech.

„Byly to nervy a hodně zamotaná nominace. Nikdy by mě nenapadlo, že ji vyhraju jen s jedním umístěním na pódiu,“ uvedla Hilgertová, jež hned v prvním ze čtyř závodů skončila druhá a pak dvakrát zůstala těsně pod stupni vítězů. Vyrovnanost v kategorii dokladuje skutečnost, že mezi prvním a pátým místem byl rozdíl jen tří bodů. „Kdybych si letos nominaci nevyjela, asi bych skončila. Takže je to takové prodloužení kariéry,“ přiznala Hilgertová.

Už po sobotě měli návrat do reprezentace jistý i kanoisté Václav Chaloupka a Tereza Kneblová. Nakonec je doplnili Lukáš Kratochvíl se stříbrným olympionikem z Tokia a dalším navrátilcem do týmu Lukášem Rohanem a Martina Satková s Terezou Michalovou, jež dříve startovala pod dívčím jménem Fišerová a která se do nominačních bojů vrátila po krátké mateřské pauze.

„Sice jsem do toho nastupovala s tím, že bych byla velice ráda, kdyby mi repre klapla hlavně na kajaku, ale před měsícem jsem se rozhodla, že budu startovat i na singlu. A jsem vlastně ráda, že se to vůbec podařilo,“ uvedla osmadvacetiletá Michalová, někdejší vicemistryně světa na C1. Na kajaku skončila v nominačních bojích o bod čtvrtá.

Reprezentační týmy pro rok 2026

Muži:

K1: Jakub Krejčí, Jiří Prskavec, Vít Přindiš.

C1: Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl, Lukáš Rohan.

Ženy:

K1: Amálie Hilgertová, Kateřina Beková, Bára Galušková.

C1: Tereza Kneblová, Martina Satková, Tereza Michalová.

Kayak cross:

Muži: Matyáš Novák, Jakub Krejčí, Vít Přindiš.

Ženy: Tereza Kneblová, Olga Samková, Tereza Beková.

