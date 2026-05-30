Vodní slalom

Kneblová vyhrála úvodní závod Světového poháru v Tacenu


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Vítězná jízda Terezy Kneblové ve slovinském Tacenu
Zdroj: ČT sport

Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod Světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře. Další čeká zástupkyně Martina Satková skončila po padesátivteřinové penalizaci na jedenáctém místě. Adriana Morenová nepostoupila z kvalifikace.

Kneblová se do dvanáctičlenného finále probojovala osmým časem z dopolední kvalifikace. V rozhodující jízdě o medaile nenašla přemožitelku, přestože si připsala dvě trestné sekundy za dotek hned ve druhé brance.

Domácí vítězku kvalifikace Evu Alinu Hočevarovou, která v pátek triumfovala na kajaku, porazila o sedm desetin sekundy. Třetí skončila Alena Marxová ze Švýcarska.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.