Kneblová vyhrála úvodní závod Světového poháru v Tacenu

Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod Světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře. Další čeká zástupkyně Martina Satková skončila po padesátivteřinové penalizaci na jedenáctém místě. Adriana Morenová nepostoupila z kvalifikace.
Kneblová se do dvanáctičlenného finále probojovala osmým časem z dopolední kvalifikace. V rozhodující jízdě o medaile nenašla přemožitelku, přestože si připsala dvě trestné sekundy za dotek hned ve druhé brance.
Domácí vítězku kvalifikace Evu Alinu Hočevarovou, která v pátek triumfovala na kajaku, porazila o sedm desetin sekundy. Třetí skončila Alena Marxová ze Švýcarska.