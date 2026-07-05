Vodní slalom

Kneblová získala na MS v kategorii do 23 let titul v kayakcrossu


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Tereza Kneblová nenašla v Krakově přemožitelku ani v jedné z vyřazovacích jízd a stala se mistryní světa do 23 let v kayakcrossu. V olympijské disciplíně navázala na bronz z juniorského šampionátu v roce 2021 v Tacenu.

Pro českou výpravu získala v Polsku už 20. medaili, do své sbírky při posledním startu v této věkové kategorii přidala třetí zlato po triumfech v úvodní časovce kayakcrossu a v hlídkách.

Další české reprezentantky Anna Fabianová a Klára Vojtíková vypadly v semifinále, stejně jako Matyáš Novák mezi muži. Martin Rudorfer skončil už v osmifinálových rozjížďkách.

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