Kneblová získala na MS v kategorii do 23 let titul v kayakcrossu

Tereza Kneblová nenašla v Krakově přemožitelku ani v jedné z vyřazovacích jízd a stala se mistryní světa do 23 let v kayakcrossu. V olympijské disciplíně navázala na bronz z juniorského šampionátu v roce 2021 v Tacenu.
Pro českou výpravu získala v Polsku už 20. medaili, do své sbírky při posledním startu v této věkové kategorii přidala třetí zlato po triumfech v úvodní časovce kayakcrossu a v hlídkách.
Další české reprezentantky Anna Fabianová a Klára Vojtíková vypadly v semifinále, stejně jako Matyáš Novák mezi muži. Martin Rudorfer skončil už v osmifinálových rozjížďkách.