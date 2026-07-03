Vodní slalom

Kajakářka Galušková vybojovala na MS v kategorii do 23 let bronz


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Třetí místo v závodě kajakářek do 23 let obsadila na mistrovství světa v Krakově devatenáctiletá Bára Galušková. Ziskem bronzu navázala po třech letech na titul juniorské mistryně světa.

Ve finále dnes Galuškovou předčily vítězná Němka Paulina Pirrová a Leire Goniová ze Španělska. Obě předvedly čisté jízdy, zatímco česká kajakářka obdržela dvousekundovou penalizaci za dotyk branky. Bez ní by skončila druhá. S Pirrovou prohrála o 2,18 sekundy, za Goniovou zaostala zhruba o sekundu.

Kajakáři v kategorii do 23 let na medaili nedosáhli. Nejlepší z tria českých finalistů byl šestý Martin Rudorfer.

Čtěte také

Prskavcovi se vzdálila reprezentace na kánoi, nedařilo se ani Galuškové

10. 5. 2026

Prskavcovi se vzdálila reprezentace na kánoi, nedařilo se ani Galuškové

Kneblová je mistryní světa v kayakcrossu do 23 let, zlato má i posádka hlídek juniorek

1. 7. 2026

Kneblová je mistryní světa v kayakcrossu do 23 let, zlato má i posádka hlídek juniorek
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.