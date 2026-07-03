Kajakářka Galušková vybojovala na MS v kategorii do 23 let bronz

Třetí místo v závodě kajakářek do 23 let obsadila na mistrovství světa v Krakově devatenáctiletá Bára Galušková. Ziskem bronzu navázala po třech letech na titul juniorské mistryně světa.
Ve finále dnes Galuškovou předčily vítězná Němka Paulina Pirrová a Leire Goniová ze Španělska. Obě předvedly čisté jízdy, zatímco česká kajakářka obdržela dvousekundovou penalizaci za dotyk branky. Bez ní by skončila druhá. S Pirrovou prohrála o 2,18 sekundy, za Goniovou zaostala zhruba o sekundu.
Kajakáři v kategorii do 23 let na medaili nedosáhli. Nejlepší z tria českých finalistů byl šestý Martin Rudorfer.