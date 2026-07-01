Kneblová je mistryní světa v kayakcrossu do 23 let, zlato má i posádka hlídek juniorek

Tereza Kneblová získala svůj premiérový titul mistryně světa v kategorii do 23 let. V polském Krakowě zvítězila v časovce kayakcrossu, přestože nepředvedla čistou jízdu. Mezi juniorkami triumfovala ve stejné disciplíně Lucie Vaculová, bronz získala v témže kategorii Valentýna Kočířová. Dařilo se také bratrům Novákovým, kteří do české sbírky přidali stříbro a bronz. Titul světových šampionek do 23 let vybojovala také posádka hlídek juniorek.
„Ta rovinka mi tady trošku pomohla, že jsem mohla zasprintovat a stačilo to, takže jsem hrozně ráda, že i s ne úplně perfektní jízdou to někdy může stačit vysoko,“ hodnotila závod Kneblová.
Kneblová, která zvítězila v dosud posledním závodě Světového poháru v Augsburgu, splnila ziskem zlata roli favoritky, ačkoli nepředvedla stoprocentní jízdu. V posledním roce, kdy ještě může závodit v kategorii do 23 let, tak dovršila životního úspěchu.
Světové juniorské zlato si z polského Krakowa odvezla také Lucie Vaculová, která ovládla juniorskou časovku kayakcrossu. Na stupně vítězek ji na bronzové příčce doplnila Valentýna Kočířová. Dvě medaile získali bratři Novákovi, Matyáš získal stříbro mezi slalomáři do 23 let, Tobiáš bral bronz mezi juniory.
V závodě kajakových hlídek vybojovalo zlaté medaile juniorské trio Barbora Ondráčková, Valentýna Kočířová a Lucie Vaculová. Češky zajely jako jediné čistou jízdu, druhé Německo porazily o více než šest sekund a obhájily zlato z loňského roku.