Kratochvíl veze z MS do 23 let stříbro ze závodu kanoistů

Vodní slalomář Lukáš Kratochvíl na mistrovství světa do 23 let v Krakově skončil při obhajobě titulu druhý, stříbro získal stejně jako v závodu hlídek. Jednadvacetiletý kanoista na MS této věkové kategorie zkompletoval individuální sbírku po loňském zlatu ve Francii a bronzu z předloňska v Liptovském Mikuláši.
Dnes v polské metropoli prohrál jen s Francouzem Mewenem Debliquyem. Starší z bratrů Kratochvílů Martin skončil devátý, další český kanoista Adam Král obsadil pátou příčku. Mezi ženami do 23 let si vedla z Češek nejlépe osmá Adriana Morenová.
Před odpoledními závody juniorů a juniorek C1 a nedělním kayakcrossem česká reprezentace opět dominuje pořadí zemí. Má již 15 medailí, z toho sedm zlatých, tři stříbra a pět bronzů. Loni ve Francii vyhrála s bilancí 7-5-5.