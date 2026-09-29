Kneblová: Kayakcrossová show na ME byla hezká tečka za úspěšnou sezonou

Skvělá sezona českých vodních slalomářů je pro Terezu Kneblovou a Jakuba Krejčího velkým zadostiučiněním a motivací, nicméně si uvědomují, že nebude snadné na ni navázat, zvlášť když je čeká kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles v roce 2028.
Čeští vodní slalomáři získali osmnáct medailí v rámci Světového poháru, vítězství mezi zeměmi, co do počtu medailí nebo pořadí na mistrovství světa. Nyní z mistrovství Evropy přivezli sedm medailí, v olympijských disciplínách to bylo pět medailí. Kajakář Krejčí vybojoval titul evropského šampiona ve vodním slalomu, bronz si vyjela kanoista Kneblová. Ta pak společně s Matyášem Novákem získala zlato v kayakcrossu. Kneblová i Krejčí si navíc připsali tituly na světovém šampionátu v Oklahomě. Krejčímu se tak jako prvnímu kajakáři v historii povedlo stát se mistrem světa a mistrem Evropy v jedné sezoně.
„Jsem z toho pořád ještě docela zaskočená, protože je to fakt velký kontrast, co se týče té minulé sezony. Tam se mi moc nedařilo, takže jsem hrozně ráda, že se mi povedlo se vzchopit. Teď se mi dařilo celou sezonu předvádět docela dobré jízdy,“ řekla Kneblová. „Zároveň si uvědomuji, že bude dost těžké na to navázat v příštích sezonách. Takže ta radost je tak zčásti, a naopak je to dobrá motivace pro zimní přípravu,“ dodal Krejčí.
Večerní závod v kayakcrossu, kterým sezona vyvrcholila, si Kneblová podle svých slov užila. „Asi bych řekla, že to bylo nejlepší crossový závod, který jsem kdy jela. Byla to podle mě fakt dobrá show – jak pro diváky, tak i pro nás na vodě. Prostě taková dobrá tečka za celou sezonou,“ řekla.
Z českého týmu vyzařovalo vítězné nastavení
Kneblová si také pochvalovala práci celého týmu. „Myslím si, že se i vzájemně posouváme, že je pro mě hodně inspirující vidět někoho dalšího, kdo jezdí skvěle, mít možnost trénovat ve stejné skupině nebo ve stejném oddílu,“ zdůraznila.
Krejčí dodal, že z Čechů byl cítit vítězný mindset. „Myslím si, že s tím jsme šli do sezony, i když by to podle mě nikdo neřekl, tak někde vzadu v hlavě to muselo být a ta sezona byla výjimečná. Myslím si, že historicky je jedna z nejúspěšnějších a bude se na ni znovu těžko navazovat a zlepšovat se. Ale věřím, že to půjde. Aspoň aby ta příští sezóna byla podobná, když je to olympijská nominace,“ řekl.
Podle Kneblové se trať v olympijském areálu v Oklahomě dva roky před Hrami zlepšila. „My jsme tam byli už před časem na soustředění a s tou tratí jsem se úplně nějak nedala dohromady. Moc se mi nelíbila, ale oni tam potom udělali nějaké úpravy a myslím si, že teď se to zlepšilo. Ale samozřejmě olympijský závod bude probíhat na jiné trati, takže vůbec nevíme, jak bude vypadat,“ řekla. Trať v Americe a okolí pro ni byla náročná a prostředí pro ni nebylo ideální.
Krejčímu se naopak kanál a areál v Oklahomě líbily. „Člověka tam nic moc nerozptyluje a fakt se tam dá jenom sportovat nebo naopak regenerovat mezi tréninky, případně závody. A celkově Oklahoma jako město žije hodně sportem a věřím, že ty olympijské hry tam můžou být skvělé,“ doplnil. Připomněl, že olympijská kvalifikace na Hry v roce 2028 má úplně nová kritéria. Závodí se v devíti závodech, z toho se jich pět počítá, zbylé čtyři se mohou škrtat. „Není to tak, že člověk musí být vždycky stoprocentní,“ dodal.
Divoká voda je fajn, ale umělé tratě máme raději, shodla se Kneblová s Krejčím
Oba čeští reprezentanti se shodli, že raději jezdí na umělých tratích. „Třeba závody pod Lipenskou přehradou jsou fakt něco skvělého. Považujeme to za takový trošku svátek, protože je to skvělá voda a i ty řeky mají něco do sebe, takže asi nemám úplně jasného vítěze. Ale zatím kvůli tomu, že trénujeme hlavně na umělých tratích, tak řeknu umělé tratě,“ prohlásila Kneblová na otázku, jakým závodům dává přednost.
Krejčí má také raději umělé slalomové dráhy, na řeky se ale rád vrací. „Trošku se tím vracím k začátkům, kdy jsem z té vody měl strach a byl to pro mě obrovský adrenalin. Takže raději závodím na umělých slalomových drahách, ale zpestřím si to tou divokou vodou,“ uzavřel.