Jakub Krejčí je mistrem Evropy mezi kajakáři, Hilgertová bere sedmé místo

Kajakář Jakub Krejčí získal po světovém titulu i ten evropský. Na šampionátu v italské Ivrei zajel čistou finálovou jízdu a na trůnu evropského šampionu vystřídal Jiřího Prskavce, který skončil čtvrtý. Třetí Čech ve finále Jan Bárta byl osmý. Amálie Hilgertová obsadila mezi kajakářkami sedmou příčku. Na vítěznou Polku Klaudii Zwoliňskou ztratila 6,55 sekundy.
Čtyřiadvacetiletý Krejčí potvrdil, že má letos skvělou formu. Ve finále získával čas k dobru především ve spodní části trati a nakonec nechal téměř o dvě sekundy za sebou domácího Xabiera Ferrazziho. „Byl jsem zase schopný sjet skvělou, kvalitní finálovou jízdu, na kterou jsem pyšný, protože tam nebyla víceméně žádná chyba. Ty pocity jsou prostě skvělé,“ radoval se novopečený šampion, který loni na ME triumfoval v kayakcrossu.
V této sezoně vedle světového a evropského titulu vyhrál ještě dva závody Světového poháru. Sám si ani nemyslel, že by rok 2026 mohl být takhle úspěšný. „Taková přání určitě nebyla. Já jsem se hodně soustředil na mistrovství světa, které jsem byl rád, že mi vyšlo, protože jsem cítil velký tlak po těch prvních Světových pohárech. Bylo to psychicky hodně náročné. Tohle je taková krásná třešnička na konci sezony, kdy se o to líp bude vstupovat do té další,“ dodal Krejčí.
Bronzovou medaili získal další Ital Giovanni de Gennaro. Olympijský vítěz z Paříže ztratil na Krejčího 2,92 sekundy a odsunul o 78 setin ze stupňů vítězů olympijského vítěze Prskavce. Pro něj je i čtvrté místo jednoznačně nejlepším výsledkem v této sezoně. Bárta první velké seniorské finále proměnil v osmou pozici, za Krejčím zaostal o 7,17 sekundy.
Devětadvacetiletá Hilgertová byla ve finále jedinou českou zástupkyní. Mistryně Evropy z roku 2019 se do boje o evropské medaile probojovala poprvé od bronzu v roce 2020. Tentokrát měla k medaili daleko, ve finále byla zhruba o sekundu pomalejší než v semifinále, umístění si ale nakonec oproti výchozí pozici o dvě příčky vylepšila.
Nejlepší finálovou jízdu předvedla dvojnásobná mistryně světa z loňského roku Zwoliňská, která po Tacenu 2024 získala druhé evropské zlato. Na stupně vítězů ji doprovodily dvě mladé slalomářky, jednadvacetiletá Italka Lucia Pistoniová a třiadvacetiletá Němka Emily Apelová.
Výsledky mistrovství Evropy ve vodním slalomu
Výsledky mistrovství Evropy ve vodním slalomu
K1:
Muži: 1. Krejčí (ČR) 82,41 (0 tr. sekund), 2. Ferrazzi -1,97 (0), 3. De Gennaro (oba It.) -2,92 (0), 4. Prskavec -3,70 (2), ...8. Bárta -7,17 (0), v semifinále 13. Novák (všichni ČR).
Ženy: 1. Zwoliňská (Pol.) 94,69 (0), 2. Pistoniová (It.) -0,99 (0), 3. Apelová (Něm.) -1,21 (0), ...7. Hilgertová -6,55 (0), v semifinále 16. Beková, 20. B. Galušková (všechny ČR).
14:35 C1 ženy – semifinále,
15:44 C1 muži – semifinále,
17:06 C1 ženy – finále,
17:44 C1 muži – finále.