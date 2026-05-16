Kneblová a Chaloupka vybojovali na kánoi místo v reprezentaci

Tereza Kneblová si vítězstvím ve třetím nominačním závodě zajistila místo v reprezentaci v kategorii C1. Společně s body z předchozích dvou klání je jisté, že celkové pořadí nominace vyhraje. Do reprezentace se vrátí po roční pauze stejně jako Václav Chaloupka, který si jistotu vybojoval výhrou mezi kanoisty.
Na úkor Kneblové, která pak reprezentovala jen v kayakcrossu, se loni dostala do reprezentace Adriana Morenová. Ta pokazila druhý nominační závod, v němž nepostoupila do finále, ale dnes dojela druhá a vrátila se do hry o reprezentační dres. Nominační boje ale mají v této kategorii za Kneblovou nejlépe rozjeté Tereza Michalová, která pod dívčím jménem Fišerová získala několik medailí na velkých akcích, a Martina Satková.
Chaloupka v letošních nominačních bojích poprvé vyhrál a v součtu se čtvrtým a druhým místem z minulého víkendu má 26 bodů. Přeskočit ho mohou jen Lukášové Kratochvíl a Rohan. O šanci na reprezentaci v této kategorii dnes definitivně přišel Jiří Prskavec, který skončil pátý.
Comeback Kneblové a Chaloupky může v neděli napodobit kajakář Vít Přindiš, který už se pro letošní mezinárodní sezonu dostal do týmu pro kayakcross. Mistr světa z roku 2022 se nyní pokouší prosadit ve své hlavní disciplíně a v boji o jediné volné místo na kajaku si vede zatím nejlépe.
Ve třetím nominačním závodě skončil druhý za úřadujícím juniorským mistrem světa Michalem Kopečkem. Přindišův největší soupeř z minulého týdne Matyáš Novák byl až devátý.
Do nominace se započítávají nejlepší tři ze čtyř výsledků, takže za zkušeným Přindišem mají šanci na reprezentaci mladíci Novák a Kopeček. V případě bodové shody rozhoduje nejdříve počet vzájemných vítězství v jednotlivých závodech a pak lepší umístění v posledním nominačním závodě. Mezi kajakáři už mají místo v týmu jisté medailisté z loňského MS Jakub Krejčí a Prskavec.
Teoretickou naději na reprezentaci si udržela kajakářka Antonie Galušková. Účastnice olympijských her v Paříži, která minulý týden ani jednou nepostoupila do finále, dnes závod v Troji vyhrála. Získala tak deset bodů, a pokud by úspěch zopakovala v neděli, měla by jich dvacet. K posunu do nejlepší trojice by jí ale musely pomoci výrazné nezdary kajakářek z popředí. Zatím je pro ni nedostižná jen průběžně vedoucí Amálie Hilgertová, která má 21 bodů.