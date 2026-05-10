Prskavcovi se vzdálila reprezentace na kánoi, nedařilo se ani Galuškové

Jiřímu Prskavcovi se vzdálila reprezentace na kánoi, kam v posledních třech sezonách patřil. Dvaatřicetiletý závodník, jenž už má jistotu místa v národním týmu na kajaku, z prvních dvou nominačních závodů v kategorii C1 bral jen bod za dnešní 10. místo. Ještě hůř je na tom mezi kajakářkami účastnice olympijských her v Paříži 2024 Antonie Galušková, která se o tomto víkendu v Praze ani jednou nedostala do finále A, takže nemá žádný bod.
V boji o tři místa v reprezentaci se počítají tři nejlepší ze čtyř výsledků, takže oba se do týmu mohou posunout jen při zaváhání svých konkurentů.
Olympijský vítěz z Tokia 2021 Prskavec se díky bronzu z loňského mistrovství světa bez boje dostal do výběru na kajaku, takže se rozhodl v nominačních závodech startovat jen na kánoi.
Dnes měl šanci napravit sobotní nezdar, ale po padesátisekundové penalizaci za nesprávné projetí 15. branky skončil ve finále na posledním, desátém místě.
Do hry o reprezentaci se naopak vrátil stříbrný olympijský medailista z Tokia Lukáš Rohan, jenž byl sice v sobotu ve finále desátý, ale dnes zvítězil. Sobotní závod vyhrál Adam Král, jenž dnes skončil osmý.
O jediné volné místo mezi kajakáři zatím vyrovnaně bojují mistr světa z roku 2022 Vít Přindiš a bronzový medailista z loňského MS v kayakcrossu Matyáš Novák.
V obou závodech se seřadili za úřadujícím vicemistrem světa Jakubem Krejčím, jenž má místo v týmu jisté a do kvalifikačních soubojů se nezapočítává. V sobotu byl druhý Přindiš a třetí Novák, v neděli si pořadí prohodili.
Stejně jako v ostatních kategoriích se rozhodne za týden, kdy se rovněž na slalomové dráze v Troji konají zbývající dva nominační závody.