Vodní slalomáře čekají v Troji souboje o volná místa v reprezentaci

Pražská Troja hostí první dva závody Českého poháru vodních slalomářů a ve hře jsou místa v reprezentaci pro nadcházející sezonu. Kajakáři budou usilovat o jedinou volnou pozici, neboť Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají místenku zajištěnou díky medailím z loňského mistrovství světa. Další dva závody se pojedou příští víkend.
Z jistých účastníků kajakářské reprezentace se mimo nominační bodování v závodech představí jen Krejčí. „Ale stejně budu chtít zajet nejlepší jízdy, jaké dokážu,“ prohlásil úřadující vicemistr, který už je v týmu také pro kayakcross. Otestuje si též spolupráci s trenérem Ondřejem Tunkou, světovým šampionem z Pau 2017. „Jsem docela zvědavý, jak to Ondra bude zvládat při závodech, přece jen je to jeho premiéra. Já mu ale věřím, což je podle mě nejdůležitější, a těším se na to. Zatím si nemůžu na nic stěžovat,“ dodal Krejčí.
Olympijský šampion z Tokia 2021 Prskavec, jenž loni získal na MS bronz, na kajaku závodit nebude. Zaměří se jen na kánoi, kde si musí místo v reprezentaci teprve zajistit. „Když mám tu možnost, chci se logicky soustředit na kategorii, ve které nominovaný nejsem. Když jedu obě kategorie, bývám dost hotový. Teď chci dát maximum singlu,“ uvedl.
V mužské kategorii C1 i v obou ženských kategoriích je situace otevřená. Nikdo není předem nominovaný, takže jsou pro vrcholné mezinárodní závody vždy tři volná místa. Ve hře už nebude čtyřnásobná medailistka z velkých akcí Gabriela Satková, která si loni vyjela místo v týmu na kajaku i na kánoi. V lednu ale ve 24 letech ohlásila konec profesionální kariéry.
V obou kategoriích se do nominačních bojů pustí její starší sestra Martina. Nemá za sebou úplně ideální přípravu. „Na podzim jsem byla na vojenském přijímači, takže jsem trochu minula obecnou přípravu. Teď se snažím hlavně o to, mít z vody radost,“ řekla.
Do reprezentace se mezi kanoistkami pokusí vrátit Tereza Kneblová, která loni v nominačních bojích neuspěla. Pro nadcházející mezinárodní sezonu si už koncem dubna zajistila místo v týmu v kayakcrossu. „Cítím se líp než loni. Především v hlavě. Dřív jsem do toho byla až moc ponořená. Teď mám větší nadhled,“ řekla.
O reprezentační comeback se mezi kajakáři pokusí mistr světa z roku 2022 Vít Přindiš. Také on je stejně jako Kneblová už nominovaný v kayakcrossu.