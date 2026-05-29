Kajakář Krejčí uspěl v Tacenu, v úvodním závodě SP skončil třetí

Kajakář Jakub Krejčí skončil třetí v úvodním závodě Světového poháru ve vodním slalomu. Úřadujícího vicemistra světa dnes ve slovinském Tacenu porazili jen Ital Xabier Ferrazzi a Polák Michal Pasiut. V závodě kajakářek obsadila Amálie Hilgertová 11. místo, doplatila na 50sekundovou penalizaci za neprojetí jedné z branek.
Krejčí se do finále probojoval z deváté příčky a po své čisté jízdě se zařadil na druhé místo se ztrátou 51 setin sekundy na Pasiuta. Ze zbývajících osmi slalomářů se před tuto dvojici dostal jen Ital Ferrazzi, který vyhrál s náskokem 2,40 sekundy.
„Výsledek je za mě lepší než výkon. Xabi docela odjel o velký kus, necelé tři vteřiny,“ poznamenal Krejčí. Celkově byl ale čtyřiadvacetiletý český reprezentant spokojený. „Bavilo mě to, užil jsem si to. Měl jsme dobrý pocit z jízdy,“ doplnil. V Tacenu jel ještě z plného tréninku. Na domácí závod SP v Praze, který se uskuteční příští týden, už plánuje trochu ladit formu.
Další čeští kajakáři se do finále neprobojovali. Michal Kopeček obsadil v kvalifikaci 27. místo, Jan Bárta byl jednapadesátý. Závod v Tacenu vynechávají Jiří Prskavec a Vít Přindiš, kteří jinak patří s Krejčím do reprezentační trojice.
Hilgertová skončila mezi kajakářkami jedenáctá, vyhrála Hočevarová
Závod kajakářek se nevydařil Amálii Hilgertové, která jako jediná z trojice českých reprezentantek prošla do finálových jízd. Za neprojetí 16. branky inkasovala trestnou penalizaci 50 sekund a v kombinaci se dvěma trestnými sekundami za dotyk na 13. brance klesla na 11. místo.
Už postupem do finále si však Hilgertová splnila cíl. „Jsem ráda, že jsem fakt závodila. Tlačila jsem to tam a ty chyby přišly z toho. Poučení pro příště je nenechat se unést ve druhé půlce trati, když to nahoře klouzne, a snad to bude lepší,“ hodnotila své vystoupení. Kateřina Beková skončila po rozjížďkách čtrnáctá, Bára Galušková osmadvacátá.
Závod vyhrála domácí Slovinka Eva Alina Hočevarová, která po dvanácté příčce v kvalifikaci startovala hned jako první. Její čas 81,61 sekundy žádná ze soupeřek nepřekonala. Na 13 setin se k němu přiblížila trojnásobná olympijská vítězka Jessica Foxová, která se k závodům vrací po loňské operaci nádoru na ledvině. Australanka obsadila druhou příčku.
Výsledky závodů SP ve vodním slalomu v Tacenu
Muži:
K1: 1. Ferrazzi (It.) 72,71 (0 tr. sekund), 2. Pasiut (Pol.) -2,40 (0), 3. Krejčí -2,91 (0), ...v kvalifikaci 27. Kopeček, 51. Bárta (všichni ČR).
Ženy:
K1: 1. Hočevarová (Slovin.) 81,61 (0), 2. J. Foxová (Austr.) -0,13 (0), 3. Chourrautová (Šp.) -2,24 (0), ...11. Hilgertová -56,41 (52), v kvalifikaci 14. Beková, 28. B. Galušková (všechny ČR).