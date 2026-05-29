Vodní slalom

Kajakář Krejčí uspěl v Tacenu, v úvodním závodě SP skončil třetí


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Finálová jízda kajakáře Jakuba Krejčího v Tacenu
Zdroj: ČT sport

Kajakář Jakub Krejčí skončil třetí v úvodním závodě Světového poháru ve vodním slalomu. Úřadujícího vicemistra světa dnes ve slovinském Tacenu porazili jen Ital Xabier Ferrazzi a Polák Michal Pasiut. V závodě kajakářek obsadila Amálie Hilgertová 11. místo, doplatila na 50sekundovou penalizaci za neprojetí jedné z branek.

Krejčí se do finále probojoval z deváté příčky a po své čisté jízdě se zařadil na druhé místo se ztrátou 51 setin sekundy na Pasiuta. Ze zbývajících osmi slalomářů se před tuto dvojici dostal jen Ital Ferrazzi, který vyhrál s náskokem 2,40 sekundy.

„Výsledek je za mě lepší než výkon. Xabi docela odjel o velký kus, necelé tři vteřiny,“ poznamenal Krejčí. Celkově byl ale čtyřiadvacetiletý český reprezentant spokojený. „Bavilo mě to, užil jsem si to. Měl jsme dobrý pocit z jízdy,“ doplnil. V Tacenu jel ještě z plného tréninku. Na domácí závod SP v Praze, který se uskuteční příští týden, už plánuje trochu ladit formu.

Další čeští kajakáři se do finále neprobojovali. Michal Kopeček obsadil v kvalifikaci 27. místo, Jan Bárta byl jednapadesátý. Závod v Tacenu vynechávají Jiří Prskavec a Vít Přindiš, kteří jinak patří s Krejčím do reprezentační trojice.

Hilgertová skončila mezi kajakářkami jedenáctá, vyhrála Hočevarová

Závod kajakářek se nevydařil Amálii Hilgertové, která jako jediná z trojice českých reprezentantek prošla do finálových jízd. Za neprojetí 16. branky inkasovala trestnou penalizaci 50 sekund a v kombinaci se dvěma trestnými sekundami za dotyk na 13. brance klesla na 11. místo.

Finálová jízda kajakářky Amálie Hilgertové v Tacenu
Zdroj: ČT sport

Už postupem do finále si však Hilgertová splnila cíl. „Jsem ráda, že jsem fakt závodila. Tlačila jsem to tam a ty chyby přišly z toho. Poučení pro příště je nenechat se unést ve druhé půlce trati, když to nahoře klouzne, a snad to bude lepší,“ hodnotila své vystoupení. Kateřina Beková skončila po rozjížďkách čtrnáctá, Bára Galušková osmadvacátá.

Závod vyhrála domácí Slovinka Eva Alina Hočevarová, která po dvanácté příčce v kvalifikaci startovala hned jako první. Její čas 81,61 sekundy žádná ze soupeřek nepřekonala. Na 13 setin se k němu přiblížila trojnásobná olympijská vítězka Jessica Foxová, která se k závodům vrací po loňské operaci nádoru na ledvině. Australanka obsadila druhou příčku.

Výsledky závodů SP ve vodním slalomu v Tacenu

Muži:

K1: 1. Ferrazzi (It.) 72,71 (0 tr. sekund), 2. Pasiut (Pol.) -2,40 (0), 3. Krejčí -2,91 (0), ...v kvalifikaci 27. Kopeček, 51. Bárta (všichni ČR).

Ženy:

K1: 1. Hočevarová (Slovin.) 81,61 (0), 2. J. Foxová (Austr.) -0,13 (0), 3. Chourrautová (Šp.) -2,24 (0), ...11. Hilgertová -56,41 (52), v kvalifikaci 14. Beková, 28. B. Galušková (všechny ČR).

