Vodní slalom

Krejčímu v Seu těsně unikla medaile, celkově skončil v SP třetí


11. 9. 2026Aktualizovánopřed 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Finálová jízda Jakuba Krejčího v La Seu d'Urgell
Zdroj: ČT sport

Mistr světa Jakub Krejčí zakončil Světový pohár vodních slalomářů čtvrtým místem v závodě kajakářů ve finále seriálu v Seu d’Urgell. Zvítězil Francouz Titouan Castryck mezi ženami triumfovala australská hvězda Jessica Foxová. V celkovém hodnocení SP obsadil Krejčí třetí pozici.

Čtyřiadvacetiletý Krejčí v olympijském kanálu pro Hry v Barceloně 1992 vyhrál kvalifikaci a v semifinále byl druhý. Ve finále zajel čistou jízdu, ale po nadějném úvodu zhruba v polovině trati na soupeře ztratil a skončil bez medaile.

Castryck vyhrál o sekundu před Italem Xabierem Ferrazzim, jenž ovládl celkové hodnocení SP. Třetí byl s odstupem 2,36 sekundy jeho krajan, olympijský vítěz Giovanni De Gennaro, na něhož letošní mistr světa z Oklahomy Krejčí ztratil 61 setin sekundy.

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Vítězná jízda a ohlas Titouana Castrycka
Zdroj: ČT sport

„Jet tři jízdy v jednom dni na stejné trati je dost náročné. Věděl jsem, že se bude zrychlovat, ale jsem překvapený, jak moc. Jelo se mi dobře, až na jednu drobnou chybu, která mě stála asi ne úplně výhru, ale bednu určitě,“ uvedl Krejčí.

Krejčí v prvních třech letošních závodech SP získal dvě výhry a jedno třetí místo, o reálnou šanci na celkové prvenství ho však připravil výpadek minulý týden v Paříži. „Tam jsem byl úplně poslední, takže jsem vlastně rád, že jsem teď čtvrtý. A celkově aspoň třetí, poprvé bedna v celkovém hodnocení Světového poháru, takže super,“ dodal.

Další dva čeští reprezentanti do finále nepostoupili. Bývalému mistru světa Vítu Přindišovi unikla účast o jedno místo, v semifinále byl třináctý se ztrátou 66 setin na dvanáctého. Někdejší světový a olympijský šampion Jiří Prskavec obsadil dvacátou příčku.

Závodem Světový pohár pro Krejčího skončil, neboť pokazil čtvrteční časovku a nekvalifikoval se do nedělní vyřazovací části kayakcrossu.

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Vítězná jízda a ohlas Jessiky Foxové
Zdroj: ČT sport

Finále kajakářek je bez české účasti. Kateřina Beková obsadila v semifinále první nepostupovou 13. příčku, finále jí uteklo o pouhé tři setiny sekundy. Amálie Hilgertová byla šestadvacátá, Bára Galušková vypadla už v kvalifikaci. Závod vyhrála australská hvězda Jessica Foxová, jež byla první i celkově.

Výsledky finále SP ve vodním slalomu v Seu d’Urgell

K1:

Muži:

1. Castryck (Fr.) 81,80 (0 tr. sekund), 2. Ferrazzi -0,99 (0), 3. De Gennaro (oba It.) -2,36 (0), 4. Krejčí -2,97 (0), ...v semifinále 13. Přindiš, 20. Prskavec.

Konečné pořadí (po 5 závodech): 1. Ferrazzi 302, 2. De Gennaro 282, 3. Krejčí 264, .. 17. Přindiš 127, 22. Prskavec 106, 45. Bárta 25, 59. Kopeček 11, 111. Novák 2.

Ženy:

1. J. Foxová (Austr.) 93,77 (2), 2. Prigentová (Fr.) -0,72 (0), 3. Dóriaová (And.) -2,67 (2), ...v semifinále 13. Beková, 26. Hilgertová, v kvalifikaci 32. B. Galušková.

Konečné pořadí (po 5 závodech): 1. J. Foxová 322, 2. Prigentová 266, 3. Chourrautová (Šp.) 227, .. 6. Beková 186, 27. Hilgertová 94, 31. B. Galušková 64, 40. A. Galušková 28.

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