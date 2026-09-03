Přindiš byl v Paříži sedmý, Beková desátá. Krejčí i Prskavec vypadli v kvalifikaci

Vít Přindiš, jediný z českých kajakářů, který dokázal projít kvalifikací, obsadil ve finále závodu Světového poháru v Paříži sedmé místo. Se dvěma šťouchy zaostal daleko za vítězným Italem Giovannim de Genarem. Kateřina Beková byla desátá, vyhrála Australanka Jessica Foxová. Zklamání kouše úřadující mistr světa Jakub Krejčí. V kvalifikaci totiž dostal čtyři padesátisekundové penalizace za neprojetí branky a obsadil poslední 78. místo. Neuspěl ani Jiří Prskavec. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Krejčí v této sezoně vyhrál dva z předchozích tří závodů SP a vedl celkové pořadí. V červenci triumfoval na MS v Oklahoma City, ale návrat do seriálu se mu nevydařil.
V kvalifikaci dostal 50 trestných sekund za neregulérní průjezd sedmé branky, čímž přišel o šanci na postup, a další tři „padesátky“ obdržel v posledních třech brankách. Celkově měl na nejrychlejšího muže kvalifikace De Gennara ztrátu 203,82 sekundy.
Do finále z 15. místa v kvalifikaci nepostoupil ani olympijský šampion z roku 2021 Jiří Prskavec, takže v boji o medaile nastoupil jen mistr světa z roku 2022 Přindiš. Připsal si dvě trestné sekundy hned na čtvrté brance a stejnou penalizaci dostal i za dotek na předposledním průjezdu. Zopakoval sedmé místo, z něhož do finále postoupil.
„Trať byla postavená jako dost náročná, od první až do poslední brány bylo co dělat. Start, kde jsme proskakovali dva válce, byl těžký sám o sobě. Nejtěžší pasáže pak byly skoro až na závěr,“ uvedl Přindiš na svazovém webu. „Některá místa mi vyšla ve finále lépe než v kvalifikaci, jiná zase trochu hůř. Obecně si ale myslím, že obě jízdy byly dost povedené a rychlé,“ dodal.
Jasně vyhrál olympijský šampion z této dráhy z roku 2024 De Gennaro, který druhého Titouana Castrycka z Francie díky čisté jízdě nechal za sebou o více než dvě a půl sekundy. Domácí reprezentanti získali dvě medaile, třetí skončil Martin Cornu.
„Giovanni nám opravdu uskočil úplně neskutečně. Myslím, že byl jediný, komu se to za celý den povedlo, což samo svědčí o tom, jak náročná ta trať byla,“ konstatoval Přindiš.
Krejčí kvůli výpadku přišel o vedení v celkovém pořadí SP a propadl se na čtvrtou příčku. Ztrácí dvacet bodů na nového lídra Xabiera Ferrazziho z Itálie. Ve finále seriálu, které se uskuteční příští týden v Seu d'Urguell, se bude rozdělovat dvojnásobný počet bodů.
Beková potvrdila pozici české pohárové jedničky, zatímco Bára Galušková uzavřela v kvalifikaci první dvacítku a finalistka z červencového MS Amálie Hilgertová se čtyřmi „šťouchy“ obsadila 33. místo.
Mezi dvanáctku nejlepších Beková postoupila z osmé pozice, ale v jízdě o medaile předčila vicemistryně světa v časovce kayakcrossu jen dvě soupeřky a za Foxovou zaostala o více než 11 sekund.
Australská suverénka, jež na světovém šampionátu v USA vybojovala tři zlaté medaile, navázala také na kajakářský triumf z červnového pohárového závodu v Praze a upevnila si vedení v letošním seriálu.
„Jsem spokojená s tím, že jsem dokázala udržet hlavu v kvalifikační jízdě a postoupit do finále, což byl můj hlavní cíl. Měla jsem tam (ve finále) velké chyby, ze kterých se pokusím ponaučit a jít do dalších závodů s čistou hlavou,“ uvedla Beková.
Výsledky SP ve vodním slalomu ve Vaires-sur-Marne
Výsledky SP ve vodním slalomu ve Vaires-sur-Marne
Muži:
K1: 1. De Gennaro (It.) 87,95 (0 tr. sekund), 2. Castryck -2,57 (2), 3. Cornu (oba Fr.) -2,72 (0), ...7. Přindiš -7,36 (4), v kvalifikaci 15. Prskavec, 78. Krejčí (všichni ČR).
Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Ferrazzi (It.) 192, 2. De Gennaro 182, 3. Clarke (Brit.) 179, 4. Krejčí 172, ...23. Přindiš 67, 27. Prskavec 60, 39. Bárta 25, 48. Kopeček 11, 93. Novák (všichni ČR) 2.
Ženy:
K1: 1. J. Foxová (Austr.) 102,88 (2), 2. Mintálová (SR) -0,73 (0), 3. Zwoliňská (Pol.) -2,32 (2), ...10. Beková -11,56 (2), v kvalifikaci 20. B. Galušková, 33. Hilgertová (všechny ČR).
Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. J. Foxová 202, 2. Vuittonová (Fr.) 163, 3. Zwoliňská 157, ...7. Beková 126, 23. Hilgertová 68, 25. B. Galušková 60, 38. A. Galušková (ČR) 28.