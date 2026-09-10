Kneblová ve Španělsku nestačila pouze na Francouzku Delassusovou

Tereza Kneblová skončila ve finále Světového poháru v Seu d'Urgell druhá v časovce kayakcrossu. Českou reprezentantku předčila jen Francouzka Marjorie Delassusová, která před ní skončila také v celkovém hodnocení seriálu. Na trati byla o 52 setin sekundy rychlejší. Třetí skončil mezi muži Matyáš Novák.
Mistryně světa na kánoi Kneblová v časovce krosu v této sezoně Světového poháru skončila druhá už v Augsburgu. „Je to neskutečné, já jsem za to hrozně ráda. Tenhle závod je speciální v tom, že se zdvojnásobují body, takže mně stačilo zajet strašně dobře tenhle závod a potom mě to katapultovalo i v celkovém pořadí,“ řekla.
Především si vážila výkonu, který předvedla. „Jsem strašně vděčná za tu jízdu, protože protivody jsou tady hrozně těžké. Jsem ráda, že jsem to zvládla hlavně psychicky, protože ta poslední mi na tréninku dělala docela binec v hlavě,“ dodala Kneblová.
Zároveň si vyjela výhodnou pozici pro nedělní vyřazovací jízdy. Do těch se z českého tria v Seu d'Urgell kvalifikovala ještě Kateřina Beková, která ztratila na Delassusovou téměř šest sekund a skončila čtyřiadvacátá. Olga Samková po chybě hned na úvodní brance vypadla.
O druhou českou medaili se na úvod poslední zastávky SP postaral Novák. Ztratil 0,95 sekundy na nejrychlejšího Josepha Clarkea z Británie, porazil ho ještě Španěl Manuel Ochoa. Díky jednoznačně nejlepšímu výsledku v sezoně si v celkovém hodnocení této disciplíny polepšil na deváté místo.
Dostal se na pozici nejlepšího Čecha před Jakuba Krejčího, který doplatil na špatný průjezd protivodnou šestou brankou a obsadil až 56. místo. V nedělních vyřazovacích jízdách tak bude chybět. Tam se vedle Nováka z Čechů probojoval jen mistr světa Vít Přindiš, jenž postoupil až ze 35. místa s více než čtyřsekundovou ztrátou na čelo.