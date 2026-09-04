Stejně jako ve čtvrtek kajakářský mistr světa Jakub Krejčí, nepostoupila na Světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii do finále ani světová šampionka mezi kanoistkami Tereza Kneblová. Na olympijské trati ve Vaires-sur-Marne nedaleko Paříže jí v kvalifikaci nestačila ani čistá jízda, od nejlepší dvanáctky ji dělilo téměř pět sekund a obsadila 22. místo. Martina Satková obsadila šesté místo a přišla o vedení v seriálu. Zvítězila Slovenka Zuzana Paňková. Přímý přenos finále C1 mužů vysílá ČT sport.
Do jízd o medaile postoupili z šestice českých reprezentantů na C1 vedoucí žena pohárového seriálu Martina Satková z druhého místa a jako třetí nejrychlejší muž Václav Chaloupka, mistr světa z roku 2021.
Neuspěli bronzový medailista z červencového mistrovství světa Lukáš Kratochvíl, olympionik Lukáš Rohan a mezi kanoistkami ani Tereza Michalová.