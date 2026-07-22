Hlídka kanoistek vybojovala na MS stříbro, v kvalifikaci překvapivě vypadli Satková a Rohan

Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Satková a Adriana Morenová se postarala o třetí stříbro české výpravy na MS v Oklahoma City. Mezi muži obsadila trojice Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan pátou příčku. Zvítězili Britové a Slovenky. V kvalifikaci kanoistů a kanoistek překvapivě vypadli vedoucí žena Světového poháru Martina Satková i stříbrný olympijský medailista z Tokia 2021 Lukáš Rohan. Další čtyři české kánoe uspěly. Do pátečního semifinále se dostali Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka. Přímé přenosy semifinále kategorie K1 sledujte ve čtvrtek od 17:05 na ČT sport Plus.
České kanoistky zajely čistě a byly 23 setin sekundy od obhajoby titulu, který loni získala společně s Martinou Satkovou a Morenovou Gabriela Satková. Jako jediné z české reprezentace se na tomto MS dostaly v týmovém závodě na stupně vítězů a prodloužily medailovou sérii, která v hlídkách kanoistek trvá už od Prahy 2013, kdy v této kategorii závodily ženy poprvé.
Znamená to desátou medaili v hlídce kanoistek na MS v řadě. „Jsem z toho nadšená. Jsem ráda, že se nám to s holkama povedlo. Myslím si, že jsme jely dobrou jízdu. Hlavně mě bavily i ty tréninky a celý ten proces. Ty týmové závody jsou v tom hrozně speciální a jsem ráda, že jsem to s holkama mohla zažít,“ radovala se Kneblová.
Naopak čeští kanoisté cenný kov získali naposledy na MS 2021 v Bratislavě. Od té doby je páté místo nejlepším českým umístěním v tomto závodě. Chaloupka, Kratochvíl a Rohan si připsali dvě trestné sekundy za dotek protivodné jedenácté branky, na vítězné Brity ztratili 5,43 sekundy a od bronzových Němců je dělily téměř tři sekundy.
Nevyzpytatelná kvalifikace
Satková, jež se letos dvakrát dostala v SP na stupně vítězů, byla papírově čtvrtou nejlepší ženou na startu. V kvalifikační jízdě však chybovala, ztratila více než deset sekund na vítěznou Francouzku Marjorie Delassusovou a obsadila 33. příčku. Od postupové třicítky ji dělilo 1,02 sekundy.
Další dvě české kanoistky s postupem problém neměly. Kneblová, která na úvod MS neuspěla v časovce kayakcrossu, obsadila v kvalifikaci sedmou příčku. „Cítila jsem se v té jízdě docela dobře, až na její začátek. Byla jsem docela nervózní. Myslím, že na to měl vliv i ten kros, že jsem se kvalifikace trošku bála. Jsem ráda, že to mám za sebou,“ uvedla.
Morenová, jež je na šampionátu místo původně nominované Terezy Michalové, se kvalifikovala jako dvacátá.
Vysílání MS ve vodním slalomu
Vysílání MS ve vodním slalomu
Čtvrtek
17:05 K1 žen – semifinále (ČT sport Plus)
18:15 K1 mužů – semifinále (ČT sport Plus)
20:50 K1 – finále
Pátek
17:00 C1 žen – semifinále (ČT sport Plus)
18:10 C1 mužů – semifinále (ČT sport Plus)
20:50 C1 – finále
Sobota
21:45 kayakcross – vyřazovací jízdy
V mužské kvalifikaci se nejvíce dařilo jednadvacetiletému Kratochvílovi. Nedávný vicemistr světa do 23 let postoupil ze druhé pozice, ztratil 59 setin na vítězného Francouze Nicolase Gestina.
„Jsem úplně nadšený. Je to moje první seniorské mistrovství světa a jsem rád, že jsem tu kvalifikaci pohlídal a vyšla mi. Budu se těšit na semifinále,“ řekl.
Mistr světa z roku 2021 Chaloupka si zkomplikoval situaci čtyřmi trestnými sekundami. Nakonec proklouzl do semifinále jako poslední třicátý. „Určitě úleva. Přece jenom je to vrchol sezony, na který jsem se připravoval fakt dost, hodně poctivě, makal jsem. Kdybych to zkazil hned v kvalifikaci a jel domů, tak by mě to hodně mrzelo. Jsem rád, že se to štěstí přiklonilo na mou stranu,“ oddechl si.
Jako poslední postupující byl o 1,8 sekundy rychlejší než Rohan, který na vítěze kvalifikace Gestina ztratil 9,23 sekundy a obsadil nepostupové 39. místo.
Výsledky MS ve vodním slalomu
Výsledky MS ve vodním slalomu
Muži:
3XC1: 1. Británie (Westley, Burgess, Linksted) 93,18 (0 trestných sekund), 2. Francie -0,36 (2), 3. Německo -2,42 (0), ...5. Česko (Chaloupka, Kratochvíl, Rohan) -5,34 (2).
Ženy:
3xC1: 1. Slovensko (Paňková, Stanovská, Luknárová) 105,16 (0), 2. Česko (Kneblová, M. Satková, Morenová) -0,23 (0), 3. Francie -0,65 (0).