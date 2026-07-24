Kanoista Lukáš Kratochvíl pojede na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City o medaile. Do finále se dostal ze 7. místa v semifinále. Václav Chaloupka byl 25. a vypadl. V semifinále bojují i kanoistky Tereza Kneblová a Adriana Morenová. Přímý přenos sledujte na ČT sport Plus.
Jednadvacetiletý Kratochvíl se na svém premiérovém seniorském šampionátu dostal do finále ze sedmého místa. V kategorii C1 získal šest medailí na různých mládežnických šampionátech, po druhém místě v kvalifikaci nastupoval v semifinále jako předposlední. Navzdory dvousekundové penalizaci za dotek 17. branky se do finálové dvanáctky dostal s přehledem.
Na nejrychlejšího Ryana Westleyho z Británie ztratil 2,15 sekundy, měl druhý nejlepší čistý čas. Cítil ještě velké rezervy. „Nervozity tam bylo hodně. Určitě to šlo vidět i na vodě, byly tam nějaké chyby. Ale vyšlo to, to jsem megarád, samozřejmě,“ řekl.
Mistr světa z roku 2021 Chaloupka postoupil z kvalifikace jako poslední třicátý, takže zahajoval semifinálový program. Sice jel čistě, ale byl pomalý. S odstupem 6,36 sekundy na čelo ho od finále dělily více než tři sekundy.
Kneblová s Morenovou budou usilovat o druhou medaili na šampionátu, v úterý získaly stříbro v závodě hlídek.
Roli spolufavoritů ve středeční kvalifikaci v Oklahoma City nepotvrdili vedoucí žena Světového poháru Martina Satková a stříbrný olympijský medailista z Tokia 2021 Lukáš Rohan.