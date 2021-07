Plíšková je ve finále Wimbledonu díky obratu proti Sabalenkové. O titul se utká s Bartyovou

Devětadvacetiletá Plíšková je první Češkou ve finále Wimbledonu po sedmi letech. Navázala na Petru Kvitovou, vítězku londýnského turnaje z let 2011 a 2014. Slavný travnatý grandslam vyhrály i Jana Novotná (1998) a devětkrát rekordmanka Martina Navrátilová, ale ta získala všechny tituly pod americkou vlajkou.

"Jsem ve finále a to je samozřejmě skvělé, úžasný úspěch," řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu. "Byl to skvělý tenis z obou stran. Ona hrála tak rychle, že je těžké přemýšlet, co se děje. Vydržela jsem soustředěná a jsem přešťastná, že jsem prošla do finále."

Plíšková od začátku zápasu výborně podávala a získávala gemy jistě. Při servisu Sabalenkové si postupně vypracovala v úvodní sadě osm brejkbolů, ale Běloruska pokaždé pod tlakem zahrála skvěle. Za stavu 5:5 vedla česká tenistka 40:0 a měla ještě jednu šanci získat podání soupeřky, ale ani jednou neuspěla. "Byla jsem frustrovaná, ona vždycky dala neuvěřitelný servis a zahrála (při brejkbolu) výborně," řekla Plíšková.