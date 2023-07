Česká fantazie. Po Vondroušové slaví wimbledonský titul i Strýcová, radují se i junioři

"Je to šílené. Vlastně tomu stále nemůžu uvěřit, ale je to realita, že?," řekla s úsměvem na tiskové konferenci Strýcová. "Byl to můj sen. Je to velká pohádka, protože je to můj poslední Wimbledon. Nemohla jsem si přát lepší konec," doplnila.

Strýcová se Sie Šu-wej získaly druhý společný grandslamový titul a nahradily na trůnu stejně jako před čtyřmi lety Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou. Turnajové jedničky do soutěže nenastoupily kvůli zranění Krejčíkové. Strýcová vyhrála grandslam podruhé, Sie Šu-wej má šestý triumf a druhý letošní po Roland Garros. Ve Wimbledonu uspěla počtvrté.

"Celou dobu mi pomáhala. Vyhrála Roland Garros, teď Wimbledon. Je úžasná. Je skvělé mít takovou parťačku jako je Šu-wej, protože když jsem někdy dole, zvedne mě," ocenila Strýcová.

Bývalá světová jednička v deblu Strýcová se na kurty vrátila po mateřské přestávce letos v dubnu. Po Wimbledonu nastoupí na přelomu července a srpna na domácím turnaji v Praze. S kariérou se má definitivně rozloučit v září na US Open.

Nenasazené Strýcová se Sie Šu-wej měly před zraky legendární Martiny Navrátilové v prvním setu dvakrát manko brejku. Vždy se jim ale podařilo vrátit do hry a v závěru dostaly favoritky pod tlak. Za stavu 5:4 ještě nevyužily tři setboly, v dramatické koncovce za stavu 6:5 ale soupeřky opět zatlačily a proměnily šestý setbol. Sadu získaly i navzdory tomu, že si v závěru Strýcová zvrtla nohu.

Ve druhém setu si vzala Strýcová za stavu 2:1 pauzu na ošetření. Česko-tchajwanskému páru se poté podařilo získat brejk a utéct do vedení 4:1. Turnajové trojky Hunterová s Mertensovou ale vyrovnaly.

V deváté hře udržela často se hecující Strýcová servis a za stavu 5:4 si po jejích dvou smečích vypracovaly se spoluhráčkou dva mečboly. Ten druhý využily a Strýcová radostí padla na trávu. Později se neubránila slzám.

"Je to ještě speciálnější než v roce 2019. Obě trofeje jsou speciální, ale tahle má za sebou silnější příběh. Porodila jsem syna, dlouho jsem nehrála. Vloni jsem napsala Šu-wej, jestli se sem v roce 2023 zkusíme vrátit a znovu pocítit tu atmosféru. A ona na to: Ano, pojďme do toho. Pojďme se bavit. A teď jsme tady s trofejí. Je to šílené," dodala Strýcová.

Gratulace i od premiéra

K nečekanému wimbledonskému triumfu při jejím rozlučkové turné po mateřské pauze jí okamžitě na sociálních sítích gratulovalo množství známých osobností, včetně nejvyšších ústavních činitelů ČR.

"Krásné rozloučení s kariérou, děkuji za výbornou reprezentaci ČR!“, uvedl na twitteru premiér Petr Fiala. Pogratuloval rovněž úspěšným juniorských deblistům Aleně Kovačkové, Lauře Samsonové a Jakubu Filipovi. "Český tenis patří ke světové špičce, letošní Wimbledon to opět ukázal,“ dodal premiér den poté, co nenasazená Markéta Vondroušová vyhrála finále ženské dvouhry.

Ke gratulaci Strýcové se připojila i předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová. "Dokonalý wimbledonský víkend," poznamenala.

"Bára Strýcová to dokázala! Vrátila se po porodu zpátky k tenisu a je vítězkou Wimbledonu ve čtyřhře. Její obdivuhodný příběh a přístup jsou obrovskou inspirací! Báro, moc Vám gratuluji,“ uvedla ekonomka a neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová.

"Hromový aplaus pro 37 letou maminku Báru a její stejně mladou parťačku, s níž triumfovala ve finále wimbledonskè čtyřhry. Díky, Báro, a užij si to," poznamenal na twitteru textař Michal Horáček.

Triumf českých juniorů

Kovačková se Samsonovou si ve finále poradily 6:4 a 7:5 s domácí dvojicí Hannah Klugmanová, Isabelle Lacyová, přestože ve druhé sadě promarnily vedení 5:1. Ve čtyřhře juniorek získaly pro Česko první titul od triumfu Barbory Krejčíkové s Kateřinou Siniakovou v roce 2013.

Filip s Italem Gabrielem Vulpittou ve finále porazili dvakrát 6:3 srbsko-francouzskou dvojici Branko Djurič, Arthur Gea. V juniorském deblu ve Wimbledonu navázal Filip na čtyři roky starý triumf Jonáše Forejtka s Jiřím Lehečkou.

Sedmnáctiletá Nikola Bartůňková nestačila ve finále na Američanku Clervie Ngounoueovou, která ji porazila dvakrát 6:2. Hráčka I. ČLTK Praha přišla o šanci získat první juniorský grandslam v kariéře a navázat na trávě v All England Clubu na třináct let staré vítězství Kristýny Plíškové.

Bartůňková, která v semifinále vyřadila nasazenou jedničku a vítězku juniorky Australian Open a Roland Garros Rusku Alinu Kornějevovou, se dnes nemohla opřít o podání. Ztratila sedm z osmi servisů. V prvním setu prohrála od stavu 2:2 čtyři gamy po sobě, ve druhém vyšla naprázdno od stavu 2:3.

Vedle Kristýny Plíškové v roce 2010 vyhrály juniorský Wimbledon také Andrea Strnadová (1989, 1990), Andrea Holíková (1985) a Olga Míšková (1948).