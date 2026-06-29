Viďmanová nezaskočila Pegulaovou a s Wimbledonem se loučí v prvním kole

Překvapení se nekonalo. Darja Viďmanová při premiéře na Wimbledonu dohrála už v prvním kole, když nestačila na nasazenou čtyřku Jessicu Pegulaovou z USA, které po 73 minutách podlehla 5:7 a 3:6.
O postup do 2. kola už bojuje také Dalibor Svrčina, který čelí Američanovi a nasazené šestnáctce Learneru Tienovi. Nikola Bartůňková se utká s další Američankou Peyton Stearnsovou, předloňská šampionka Barbora Krejčíková narazí na domácí Hannah Klugmanovou. Karolína Muchová bude hrát s Ruskou Anastasijí Zacharovovou a Kateřinu Siniakovou čeká Číňanka Čeng Čchin-wen.
Třiadvacetiletá Viďmanová, která se do hlavní soutěže dostala po odhlášení zraněné Kanaďanky Victorie Mbokové, přišla šestkrát o servis, sama „brejkla“ soupeřku třikrát. Pegulaová ji v poměru vítězných míčů přehrála 31:14.
V prvním setu ještě česká hráčka srovnala vývoj ze stavu 0:4 na 5:5, v závěrečných dvou gemech ale uhrála jen dva fiftýny. Ve druhé sadě Viďmanová opět smazala manko brejku, od stavu 2:2 ale získala už jen jediný gem a Pegulaová ukončila duel na příjmu při prvním mečbolu.
Výsledky Wimbledonu
Výsledky Wimbledonu
Muži:
Dvouhra – 1. kolo: Fucsovics (Maď.) – van Assche (Fr.) 6:3, 4:0 skreč.
Ženy:
Dvouhra – 1. kolo: Pegulaová (4-USA) – Viďmanová (ČR) 7:5, 6:3, Bencicová (11-Švýc.) – Stojsavljevicová (Brit.) 6:2, 6:1, Sorribesová (Šp.) – Jiménezová (And.) 6:2, 6:3.