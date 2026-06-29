Tenis

Viďmanová nezaskočila Pegulaovou a s Wimbledonem se loučí v prvním kole


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Překvapení se nekonalo. Darja Viďmanová při premiéře na Wimbledonu dohrála už v prvním kole, když nestačila na nasazenou čtyřku Jessicu Pegulaovou z USA, které po 73 minutách podlehla 5:7 a 3:6.

O postup do 2. kola už bojuje také Dalibor Svrčina, který čelí Američanovi a nasazené šestnáctce Learneru Tienovi. Nikola Bartůňková se utká s další Američankou Peyton Stearnsovou, předloňská šampionka Barbora Krejčíková narazí na domácí Hannah Klugmanovou. Karolína Muchová bude hrát s Ruskou Anastasijí Zacharovovou a Kateřinu Siniakovou čeká Číňanka Čeng Čchin-wen.

Třiadvacetiletá Viďmanová, která se do hlavní soutěže dostala po odhlášení zraněné Kanaďanky Victorie Mbokové, přišla šestkrát o servis, sama „brejkla“ soupeřku třikrát. Pegulaová ji v poměru vítězných míčů přehrála 31:14.

V prvním setu ještě česká hráčka srovnala vývoj ze stavu 0:4 na 5:5, v závěrečných dvou gemech ale uhrála jen dva fiftýny. Ve druhé sadě Viďmanová opět smazala manko brejku, od stavu 2:2 ale získala už jen jediný gem a Pegulaová ukončila duel na příjmu při prvním mečbolu.

Výsledky Wimbledonu

Muži:

Dvouhra – 1. kolo: Fucsovics (Maď.) – van Assche (Fr.) 6:3, 4:0 skreč.

Ženy:

Dvouhra – 1. kolo: Pegulaová (4-USA) – Viďmanová (ČR) 7:5, 6:3, Bencicová (11-Švýc.) – Stojsavljevicová (Brit.) 6:2, 6:1, Sorribesová (Šp.) – Jiménezová (And.) 6:2, 6:3.

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