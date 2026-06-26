Tenis

Plíšková zahájí Wimbledon proti Valentové. Lehečka půjde proti Popyrinovi


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Český duel na úvod Wimbledonu. Finalistku z roku 2021 Karolínu Plíškovou čeká v 1. kole legendárního tenisového turnaje české derby s Terezou Valentovou. Karolínu Muchovou čeká stejně jako na letošním Roland Garros Ruska Anastasija Zacharovová. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková se utká s domácí Hannah Klugmanovou. Jiří Lehečka se střetne s Australanem Alexeiem Popyrinem, Jakub Menšík narazí na domácího Tobyho Samuela.

Českých tenistek je v hlavní soutěži travnatého grandslamu v All England Clubu deset, muži jsou ve čtyřech. Chybí distancovaná šampionka z roku 2023 Markéta Vondroušová nebo zraněný Tomáš Macháč. Zdeněk Kolář, Linda Fruhvirtová, Dominika Šalková, Anna Sisková, Gabriela Knutsonová, Vendula Valdmannová, Laura Samson ani Lucie Havlíčková nepostoupili z kvalifikace.

LOS WIMBLEDONU

Mužský a ženský pavouk

Mužský a ženský pavouk

Čerstvá vítězka turnaje v Berlíně a nasazená devítka Linda Nosková vstoupí do Wimbledonu proti Němce Elle Seidelové. Nasazená jednadvacítka Marie Bouzková bude hrát s Australankou Talií Gibsonovou. Nikolu Bartůňkovou čeká Američanka Peyton Stearnsová.

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Bouzková i Nosková slaví tenisové triumfy
Zdroj: ČT sport

Těžký úvod čeká debutantku Darju Viďmanovou, která bude čelit nasazené čtyřce Američance Jessice Pegulaové. Sáru Bejlek čeká turnajová sedmnáctka Rumunka Sorana Cirsteaová. Kateřina Siniaková se utká s olympijskou šampionkou z Paříže 2024 Číňankou Čeng Čchin-wen.

V mužské části pavouka prožije náročný úvod také Dalibor Svrčina, jenž bude hrát s nasazenou šestnáctkou Američanem Learnerem Tienem. Vít Kopřiva vstoupí do turnaje proti domácímu Janu Choinskému.

Sinner je připraven a vyzve ho Kecmanovič

Obhájce titulu Ital Jannik Sinner narazí v 1. kole na Srba Miomira Kecmanoviče, šampion letošního Roland Garros Němec Alexander Zverev bude bojovat s Belgičanem Alexandrem Blockxem. Sedminásobného wimbledonského šampiona Srba Novaka Djokoviče čeká v úvodu Číňan Wu I-ping. Američan Taylor Fritz vyzve bývalou světovou čtyřku a domácího tenistu Jacka Drapera.

Úřadující šampionka Polka Iga Šwiateková bude hrát s deblovou parťačkou Kateřiny Siniakové Američankou Taylor Townsendovou. Světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková zahájí Wimbledon proti Srbce Teodoře Kostovičové. Vracející se americká legenda a vítězka 23 grandslamových titulů Američanka Serena Williamsová bude hrát s Australankou Mayou Jointovou.

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