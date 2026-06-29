Sinner se na úvod Wimbledonu zapotil. Kecmanoviče udolal v pěti setech

Jannik Sinner i přes napínavý průběh postoupil na Wimbledonu do druhého kola. Světová jednička po třech a půl hodinách udolala srbského soupeře Miomira Kecmanoviče 4:6, 6:3, 6:7, 6:2 a 6:3. Dalším soupeřem obhájce titulu bude Nuno Borges z Portugalska.
Sinner nastoupil k prvnímu utkání po měsíční pauze a nečekaném vyřazení ve druhém kole Roland Garros. Šlo o jeho první ostrý zápas na trávě v sezoně, což se na výkonu čtyřnásobného grandslamového šampiona projevilo.
První set prohrál po ztrátě servisu za stavu 4:4, ve druhém sice dokázal srovnat, ve třetím ale v tie-breaku neudržel vedení 3:0 a zahodil setbol. Další senzaci ale Sinner nedopustil a ve zbytku zápasu už nedal soupeři šanci.
Sinner si k vítězství mimo jiné pomohl i 31 esy, Kecmanovič zaznamenal jen jedno. Proti Borgesovi nastoupí čtyřiadvacetiletý Ital podruhé, před čtyřmi lety na tvrdém povrchu v Sofii ho porazil ve dvou setech.
Už v prvním kole dohrála překvapivá finalistka Roland Garros Maja Chwaliňská, které úspěšné vystoupení v Paříži zajistilo divokou kartu do hlavní wimbledonské soutěže. V utkání s thajskou kvalifikantkou Manančajou Savangkevovou si polská tenistka vypracovala mečbol za stavu 5:2 a 40:30 v druhém setu, ale pak si při uklouznutí poranila kotník a nakonec podlehla 6:2, 5:7, 2:6.
„Chtěla jsem pokračovat, ale... Při pohybu to nebylo dobré, chtěla jsem si nechat nohu zatejpovat, jenže stejně bych o ten fiftýn přišla. Nezáleží na tom, jestli jsem upadla, nebo ne,“ řekla Chwaliňská, která plnila roli nasazené dvacítky. „Pak mi to rozhodně nepomohlo, ale je to tak, jak to je,“ konstatovala.
Savangkevová, které patří 164. místo ve světovém žebříčku, si připsala první vítězství v hlavní soutěži grandslamového turnaje.V druhém kole ji čeká Američanka Alycia Parksová.
Výsledky Wimbledonu
Výsledky Wimbledonu
Muži:
Dvouhra – 1. kolo: Fucsovics (Maď.) – Van Assche (Fr.) 6:3, 4:0 skreč, Tien (16-USA) – Svrčina 6:1, 6:4, 6:7 (4:7), 6:3, Paul (21-USA) – Müller (Fr.) 6:1, 6:2, 6:1, Jódar (23-Šp.) – Gill (Brit.) 6:3, 6:3, 7:5, Buse (31-Peru) – Nava (USA) 7:6 (7:3), 3:6, 7:5, 6:0, Brooksby (USA) – Vukic (Austr.) 7:6 (9:7), 6:1, 6:1, Močizuki (Jap.) – Basing (Brit.) 6:3, 6:0, 6:0, Carreňo (Šp.) – Shapovalov (Kan.) 6:3, 7:6 (9:7) skreč, van de Zandschulp (Niz.) – Kovacevic (USA) 6:3, 6:7 (2:7), 6:4, 6:0, Sinner (1-It.) – Kecmanovič (Srb.) 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3, Hurkacz (Pol.) – Ruud (11-Nor.) 6:4, 6:2, 7:6 (9:7), Safiullin (Rus.) – Rubljov (12-Rus.) 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12), Fonseca (24-Braz.) – Bautista (Šp.) 7:6 (7:4), 6:4, 6:3, Zheng (USA) – Norrie (26-Brit.) 6:7 (7:9), 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:4), Borges (Portug.) – Boyer (USA) 6:3, 7:5, 7:5, Ofner (Rak.) – Medjedovič (Srb.) 1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:4, Damm (USA) – Trungelliti (Arg.) 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), Mérida (Šp.) – Ugo Carabelli (Arg.) 4:6, 3:6, 6:2, 3:0 skreč, Tsitsipas (Řec.) – Gaston (Fr.) 6:1, 6:4, 6:2.
Ženy:
Dvouhra – 1. kolo: Pegulaová (4-USA) – Viďmanová 7:5, 6:3, Bencicová (11-Švýc.) – Stojsavljevicová (Brit.) 6:2, 6:1, Sorribesová (Šp.) – Jiménezová (And.) 6:2, 6:3, Jovicová (16-USA) – Cristianová (Rum.) 7:6 (7:1), 6:0, Savangkevová (Thaj.) – Chwaliňská (20-Pol.) 2:6, 7:5, 6:2, Ósakaová (14-Jap.) – Jacquemotová (Fr.) 6:1, 7:5, Sönmezová (Tur.) – Liová (28-USA) 7:5, 1:6, 6:4, Wang Sin-jü (Čína) – Cocciarettová (It.) 6:3, 2:6, 6:2, Mariaová (Něm.) – Putincevová (Kaz.) 6:4, 6:4, Parksová (USA) – Dudeneyová (Brit.) 6:3, 6:3, Ostapenková (Lot.) – Dartová (Brit.) 6:3, 3:6, 6:4, Čang Šuaj (Čína) – Andreescuová (Kan.) 7:6 (7:3), 7:6 (8:6), Ružičová (Chorv.) – Semenistá (Lot.) 6:3, 3:6, 6:3.