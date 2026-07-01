Už tento výsledek je pro mě obrovský úspěch, rozplývala se Bartůňková

V All England Clubu se mezi seniorkami zapsala hned dvojím triumfem. Po skalpu Američanky Peyton Stearnsové přehrála Nikola Bartůňková i Kateřinu Siniakovou a postoupila tak do třetího kola, kde vyzve další českou tenistku Barboru Krejčíkovou. Dvacetiletá reprezentantka má ještě svůj zásobník plný, už teď ale svoje působení na wimbledonském kurtu považuje za úspěch.
„Je to úžasný pocit. Jsem strašně šťastná, že jsem ve třetím kole. Už se mi to letos povedlo na Australian Open a je to pro mě skvělé. Už tento výsledek je pro mě obrovský úspěch,“ uvedla Bartůňková.
Dvacetiletá tenistka I. ČLTK Praha se utkala s o deset let starší Siniakovou poprvé. Nasazenou dvaatřicítku porazila za hodinu a 17 minut. „Bylo to ale náročné, protože Kateřina je velmi zkušená hráčka. Byl to ode mě i od ní skvělý zápas. Jsem šťastná, že jsem vyhrála,“ řekla.
Na travnatých dvorcích vybojovala Bartůňková osmou letošní výhru z 11 zápasů. Navázala na triumf z 1. kola proti Američance Peyton Stearnsové. „Myslím, že jsem uspěla hlavně díky aktivitě a nátlakové hře. Šla jsem si pro vítězství stejně jako ve většině svých zápasů. V prvním setu mi skvěle vycházel servis i return. To byl klíčový faktor,“ podotkla.
Do utkání se zkušenější krajankou vstupovala s respektem. Siniakové si váží za její deblové úspěchy. „Je to úžasná hráčka. Této výhry si nesmírně cením, protože jsem s ní nikdy nehrála a nevěděla, co přesně čekat. Absolvovaly jsme spolu jen jeden trénink na Roland Garros. Jinak ji samozřejmě znám z televize, jak hrála Fed Cupy,“ řekla Bartůňková.
Dosavadní hru ve Wimbledonu si užívá. Čím větší kurt, tím se cítí lépe. „Obecně mi rychlejší povrchy vyhovují více. Na trávu jsem se vrátila po třech letech, což je super, a hned jsem na ní měla velmi dobré výsledky. Wimbledon je pro mě v tenise absolutní vrchol. Strašně si to tady užívám a cítím, že se můj výkon zápas od zápasu zlepšuje,“ uvedla.
Má i speciálně nalakované nehty v barvách turnaje. „Ano, jsou wimbledonské. Teď si před každým turnajem nechávám dělat něco specifického a Wimbledon je v tomto směru výjimečný,“ řekla s úsměvem.
Před začátkem turnaje stihla v Londýně navštívit koncert zpěváka Harryho Stylese. „Byla jsem i poprvé ve Wembley a byl to obrovský zážitek. Jsem fanynka fotbalu i hudby. Stadion byl úplně plný a Harry tam má sérii dvanácti koncertů, což je snad rekord. Opravdu to byl skvělý zážitek,“ líčila.
Ve 3. kole ji čeká předloňská šampionka Krejčíková, která zdolala turnajovou pětku Rusku Mirru Andrejevovou. „Zahrát si s ní na Wimbledonu, který už vyhrála, pro mě bude skvělý zápas. Bez ohledu na to, jak dopadne. Proti další Češce to zase bude specifické, ale nejdůležitější bude můj vlastní výkon. Dám do toho všechno,“ doplnila Bartůňková.