Tenis

Sabalenková odvrátila dva setboly a ve třetím kole vyzve Ostapenkovou


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Světová jednička Aryna Sabalenková se po suverénním prvním setu musela nakonec na výhru 6:1 a 7:6 pořádně nadřít. Běloruská tenistka odvracela proti Američance McCartney Kesslerové dva setboly, nakonec však postoupila do třetího kola. V něm vyzve Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska.

Sabalenková bez potíží získala první sadu. Ve druhé vítězka čtyř grandslamů nabrala ztrátu 2:5, ale oba setboly Kesslerové odvrátila a vybojovala tie-break. V něm uspěla 11:9 poté, co opět odvrátila setbol a využila třetí mečbol.

„Byla to velká bitva. Opravdu mě prověřila a jsem ráda, že jsem tuhle zkoušku zvládla,“ řekla v rozhovoru na kurtu osmadvacetiletá Sabalenková, která na trávě v All England Clubu došla nejdál do semifinále.

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