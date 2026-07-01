Serena Williamsová si při návratu do Wimbledonu podvrtla koleno, do čtyřhry ale chce nastoupit

Serena Williamsová si při návratu do Wimbledonu po čtyřech letech podvrtla v úvodní dvouhře pravé koleno. Čtyřiačtyřicetiletá tenisová legenda, jež v All England Clubu nestačila na Australanku Mayu Jointovou, to oznámila prostřednictvím své agentky. Stále ale věří, že si na londýnské trávě zahraje i čtyřhru se sestrou Venus, do níž dostala stejně jako pro dvouhru od pořadatelů divokou kartu.
Vítězka 23 grandslamových trofejí, jež po US Open 2022 ukončila kariéru, bojovala s Jointovou takřka dvě a půl hodiny. Během zápasu nežádala o pauzu na ošetření a zranění nic nenaznačovalo. O 24 let mladší Australanka nakonec zápas vyhrála 6:3, 6:7, 6:3.
Sedminásobná wimbledonská vítězka Williamsová po utkání nepřišla na obvyklou tiskovou konferenci a novinářům poslala prostřednictvím pořadatelů jen oficiální prohlášení.
„Bylo to skvělé vrátit se zase do Wimbledonu. Nečekala jsem, že tu ještě někdy budu. Atmosféra byla úžasná. I odchod byl úžasný. Rozhodně jsem si to vychutnala, chybělo mi to a ten moment jsem si užila víc než cokoliv jiného,“ napsala.
Agentka její absenci vysvětlila právě zraněním pravého kolena. „Serena si na konci prvního setu podvrtla koleno, a proto byla pořadateli Wimbledonu a lékařským týmem WTA omluvena z mediálních povinností,“ uvedla Jill Smollerová. „Odešla ale bez pomoci a dělá vše pro to, aby byla později tento týden připravena do čtyřhry,“ dodala.
Čtyřhru už si Williamsová po červnovém návratu na kurty na rozdíl od dvouhry vyzkoušela. Na turnaji v Queen's Clubu odehrála jeden zápas po boku Kanaďanky Victorie Mbokové, poté se představila i v Berlíně, kde jednou nastoupila s Karolínou Muchovou.