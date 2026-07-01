Muchová pokračuje ve formě. Na Wimbledonu je ve třetím kole

Karolína Muchová potvrzuje svoji připravenost. Ve druhém kole Wimbledonu si nasazená turnajová desítka poradila s čínskou soupeřkou Čang Šuaj hladce 6:3 a 6:2. V boji o osmifinále vyzve Thajku Manančaju Savangkevovou.
O postup do 3. kola zabojuje také předloňská šampionka Barbora Krejčíková, která vyzve nasazenou pětku a vítězku letošního Roland Garros Mirru Andrejevovou z Ruska. V českém souboji proti sobě nastoupí Kateřina Siniaková a Nikola Bartůňková.
Devětadvacetiletá Muchová zvládla duel proti o osm let starší Čang Šuaj za 70 minut. Zaznamenala 28 vítězných míčů, odvrátila všech šest brejkbolů a třikrát vzala soupeřce podání. Porazila ji i počtvrté v kariéře a podruhé v této sezoně. Ani tentokrát s ní neztratila ani set.
Muchová zahájila duel proti 64. hráčce světového žebříčku lépe a díky brejku ve čtvrté hře utekla do vedení 4:1. Čang Šuaj však poté na returnu hrozila a česká hráčka musela výhodu brejku bránit. V sedmém gamu odvrátila Muchová tři brejkboly a v devátém gamu další dva. U posledního jí pomohlo i „prasátko“. Poté už olomoucká rodačka set dopodávala.
Také ve druhé sadě získala Muchová brzký brejk a ujala se vedení 3:1. Čang Šuaj mohla ještě duel zdramatizovat, v šesté hře za stavu 2:3 však nevyužila další brejkbol a Muchová už jí poté nedala šanci. V dalších dvou gamech už nepovolila soupeřce ani fiftýn a utkání dopodávala čistou hrou.