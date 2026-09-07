Nasazená trojka Američanka Jessica Pegulaová porazila na US Open Soranu Cirsteaovou z Rumunska 6:3, 6:4 a narazí ve čtvrtfinále na krajanku Emmu Navarrovou. Přemožitelka Karolíny Muchové z třetího kola zdolala v osmifinále Rusku Annu Kalinskou 6:4, 6:2. Ben Shelton porazil Řeka Stefanose Tsitsipase 6:2, 6:3, 6:4 a bude příště hrát s obhájcem titulu Španělem Carlosem Alcarazem.
Finalistka turnaje z roku 2024 Pegulaová porazila sedmnáctou hráčku světa Cirsteaovou za necelou hodinu a půl. Zdolala ji podruhé v krátké době, v srpnu ji porazila v osmifinále turnaje v Cincinnati. Dál tak živí naději na první grandslamový titul v kariéře.
„Hrozně moc ji respektuju. Je to úžasná bojovnice,“ řekla Pegualová na adresu Cirsteaové, která oznámila, že po konci sezony ukončí kariéru. „Dlouho jsme spolu nehrály, až teď v posledních týdnech dvakrát. Oba zápasy byly velmi těžké a intenzivní,“ podotkla v rozhovoru na kurtu.
Ve čtvrtfinále bude hrát s předloňskou semifinalistkou Navarrovou, která po Muchové neztratila set ani proti nasazené jednadvacítce Kalinské. Ruská tenistka doplatila na 32 nevynucených chyb a devět dvojchyb.
„Je to skvělé být zpátky na kurtu Arthura Ashe. Už je to pár let, co jsem tu byla naposledy a moc mi to chybělo. Miluju to tady,“ uvedla Navarrová, která se dostala do prvního grandslamového čtvrtfinále od loňského Australian Open.
Po třech letech se do čtvrtfinále US Open probojoval Shelton, který přemožiteli Jiřího Lehečky z 3. kola Tsitsipasovi povolil jen devět gemů. Zaznamenal 32 vítězných míčů a 12 es. S Alcarazem se utká počtvrté, zatím ho nikdy neporazil.
Naposledy se potkali na loňském Roland Garros. „Myslím, že to bude skvělý zápas a moc se těším. Ještě jsem s ním tady v New Yorku nikdy nehrál, navíc jsem teď přesně tam, kde chci být,“ řekl Shelton.
Alcaraz přijel na US Open po čtyřměsíční pauze. Dlouhá přestávka však na hře sedminásobného grandslamového šampiona není prakticky znát a v úvodních čtyřech kolech ztratil jediný set. „Na začátku turnaje jsem neměl žádná očekávání. Přijel jsem sem s tím, abych zjistil, jak na tom jsem, zejména zápěstí,“ uvedl Španěl. „Návrat si tady ale užívám a teď cítím, že to tady můžu celé vyhrát,“ dodal.
Výsledky US Open
Výsledky US Open
Muži:
Dvouhra – 4. kolo:
Shelton (8-USA) – Tsitsipas (Řec.) 6:2, 6:3, 6:4, Tiafoe (11-USA) – Medveděv (7-Rus.) 7:6 (7:1), 6:4, 7:6 (8:6), Michelsen (USA) – Etcheverry (27-Arg.) 7:6 (8:6), 6:4, 6:4.
Ženy:
Dvouhra – 4. kolo:
Pegulaová (3-USA) – Cirsteaová (16-Rum.) 6:3, 6:4, Navarrová (26-USA) – Kalinská (21-Rus.) 6:4, 6:2.
Juniorky:
Dvouhra – 1. kolo:
J. Kovačková (2-ČR) – Changová (USA) 4:6, 6:4, 6:2.