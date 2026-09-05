Bartůňková ani Bouzková se v New Yorku do osmifinále neprobojovaly

Nikola Bartůňková prohrála ve 3. kole US Open s nasazenou pětkou Ruskou Mirrou Andrejevovou 2:6, 6:7 a do premiérového osmifinále nepostoupila. Utkání s vítězkou letošního Roland Garros ztratila za hodinu a 38 minut. Turnajová pětadvacítka Marie Bouzková prohrála se šestinásobnou grandslamovou šampionkou Polkou Igou Šwiatekovou 6:7, 6:7.
Osmadvacetiletá Bouzková prohrála s bývalou světovou jedničkou Šwiatekovou po dvou hodinách a 27 minutách. Polskou soupeřku neporazila ani na čtvrtý pokus a stále proti ní nezískala ani set. Nepomohlo jí ani pět brejků a 20 vítězných míčů. Na US Open si i tak vyrovnala maximum z roku 2023.
Bouzková sehrála se šampionkou turnaje z roku 2022 vyrovnaný duel, v němž neuspěla až v tie-breacích. V prvním setu česká hráčka nevyužila třikrát náskok brejku, přičemž nedopodávala sadu za stavu 6:5. Ve zkrácené hře prohrávala brzy 1:4 a podlehla 3:7.
Ve druhé sadě vedla Bouzková dokonce 3:0 a měla při dalším vedení 6:5 tři setboly. Šwiateková ale všechny smazala a znovu rozhodla v tie-breaku. Bouzková v něm opět brzy ztrácela, za stavu 1:6 sice odvrátila dva mečboly, proti třetímu už ale zahrála míč do autu.
Bartůňková, která porazila v předchozích kolech Egypťanku Majar Šarífovou a Němku Tatjanu Mariovou, dohrála ve 3. kole na třetím grandslamu v sezoně. Do stejné fáze se dostala také na Australian Open a ve Wimbledonu. O rok mladší Andrejevová jí čtyřikrát vzala servis, na vítězné míče prohrála česká tenistka 17:25.
„Dojmy jsou teď trochu smutné, prohrála jsem. Chyběl kousek, abych mohla vyrovnat a jít do třetího setu. Byl to ale super zápas. V prvním setu jsem sice mohla hrát lépe, ale celkově to bylo slušné,“ řekla Bartůňková.
Čtyřiatřicátá hráčka světa Bartůňková vstoupila do utkání ztraceným servisem a až do konce sady se nedokázala propracovat k brejkbolu. Poté, co přišla o podání i v sedmé hře, Andrejevová využila při následném podání první setbol.
Druhá sada už byla vyrovnanější. Bartůňková dohnala manko brejku z úvodní hry a dostala se později do vedení 4:2. Andrejevová jí ale ihned prolomila také servis a set dospěl do zkrácené hry. V ní sice tenistka I. ČLTK Praha otočila stav 0:4 na 5:4, následné tři výměny ale ztratila a přišla i o celý zápas.
Výsledky US Open
Výsledky US Open
Muži:
Dvouhra – 3. kolo:
F. Cerúndolo (24–Arg.) – Fritz (9–USA) 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4, Blockx (28–Belg.) – Cobolli (5–It.) 6:7 (4:7), 6:3, 6:0, 6:3, Darderi (21–It.) – Sweeny (Austr.) 6:4, 6:3, 6:3, Chačanov (Rus.) – Bonzi (Fr.) 6:3, 6:2, 6:4.
Ženy:
Dvouhra – 3. kolo:
Šwiateková (8–Pol.) – Bouzková (25–ČR) 7:6 (7:3), 7:6 (7:3), M. Andrejevová (5–Rus.) – Bartůňková (ČR) 6:2, 7:6 (7:5), Potapovová (24–Rak.) – Anisimovová (10–USA) 6:2, 7:5, Čeng Čchin-wen (Čína) – Keysová (22–USA) 1:6, 7:6 (7:3), 7:5, Gauffová (4–USA) – Bucsaová (Šp.) 6:3, 6:4.
Čtyřhra – 2. kolo:
Siniaková, Townsendová (1–ČR/USA) – Sü I-fan, Wang Si-jü (Čína) 6:3, 6:4.