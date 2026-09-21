Tenis

Tenistky v silné sestavě rozehrají finálový turnaj BJK Cupu proti Britkám


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Tenistky se chystají na start finálového turnaje BJK Cupu
Zdroj: ČT sport

Do finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové vstoupí české hráčky v pozici velkých favoritek. Tým kapitánky Barbory Strýcové narazí ve čtvrtfinále na Velkou Británii. Vítězky se poté střetnou v další fázi s Kazachstánem, nebo Španělskem. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v úterý od 10:45.

Češky odcestovaly do Číny v nejsilnější sestavě a jsou považovány za hlavní kandidátky na titul. Vedle světové šestky Lindy Noskové jsou v týmu také o dvě příčky níže postavená Karolína Muchová, Marie Bouzková (26.), Sára Bejlek (28.) a deblová světová jednička Kateřina Siniaková.

„Jedeme to tam vyhrát. Nebudu říkat nic jiného,“ řekla Nosková. „Na papíře to ale vypadá někdy jinak než v realitě. Můžeme být všechny první nebo druhé na světě a nemusí se nám dařit. O umístění to v tuto chvíli není. Hlavně abychom si sedly na kurtu, sedly nám podmínky a vyhrály jsme co nejvíc zápasů,“ uvedla jednadvacetiletá hráčka.

Pozice Češek zesílila ještě poté, co z týmů několika konkurentek vypadly hlavní opory. Britky se musí obejít bez vítězky US Open z roku 2021 Emmy Raducanuové, Kazachstánu se omluvila světová jednička a čerstvá šampionka US Open Jelena Rybakinová, Belgii chybí Elise Mertensová a Ukrajina postrádá desátou hráčku světa Martu Kosťukovou. Mezi elitní osmičkou chybí týmy USA, Polska či Kanady, které neprošly z kvalifikace.

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Nosková: Jsem ráda, že jsem nás víceméně zachránila. Obě jsme hrály podobně, bylo to o tom konci
Zdroj: ČT sport

S Britkami se Češky utkají poosmé, zatím s nimi mají bilanci 4:3. Jedničkou soupeřek je 54. hráčka světa Katie Boulterová. V týmu jsou také Harriet Dartová (115.), Sonay Kartalová (127.), Mika Stojsavljevicová (271.) a Jodie Burrageová (729.).

„Proti Velké Británii jsme papírově favorité, což je fakt. Máme skvělý a silný tým. Myslím, že můžeme jít daleko. V Billie Jean King Cupu však může každý odehrát brutální zápas a chytit formu. Velká Británie bude těžkým soupeřem,“ řekla kapitánka Strýcová.

Po utkání Česka s Británií se ve středu uskuteční duel mezi Španělskem a Kazachstánem, kde jsou týmovými jedničkami Cristina Bucsaová (35.) a Julia Putincevová (78.). Ve čtvrtek se střetnou Belgičanky s Ukrajinkami a domácí Číňanky s obhájkyněmi titulu Italkami. Semifinálové duely jsou na programu v pátek a sobotu, turnaj vyvrcholí finálovým duelem v neděli.

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Ohlasy kapitánky Strýcové a Bouzkové po postupu
Zdroj: ČT sport

Vyřazovací souboje v Poháru Billie Jean Kingové se hrají na dva vítězné zápasy. Po úvodních dvou singlech rozhodne v případě nerozhodného stavu čtyřhra. Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety.

Výběr kapitánky Strýcové, která o trofej usiluje v prvním roce působení ve funkci, postoupil do finálového turnaje díky dubnovému kvalifikačnímu vítězství 3:2 ve Švýcarsku. Do finálové fáze prošly Češky po dvou letech.

Klíčovou hráčkou byla Nosková, která pomohla dvěma body. V důležité dvouhře za stavu 1:2 odvrátila proti Belindě Bencicové tři mečboly. „Je to týmová soutěž. Důležitá je atmosféra v týmu a člověk ví, že když se mu nedaří, tak je tam někdo druhý, kdo zabojuje. Vždycky se to dá otočit. Důležité je ale asi nastavení v hlavě,“ uvedla Nosková.

V týmové soutěži, známé dříve jako Fed Cup, zaútočí Češky na dvanáctý triumf, kterým by si upevnily druhé místo v historickém žebříčku. Přiblížily by se v historickém pořadí osmnáctinásobným šampionkám z USA. Naposledy Češky soutěž vyhrály v roce 2018.

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