Češky budou hrát ve čtvrtfinále Poháru Billie Jean Kingové s Velkou Británií

České tenistky se ve čtvrtfinále Poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom čtvrteční los v Šen-čenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září uskuteční. Titul obhajují Italky.
V případě postupu Češky narazí v semifinále na lepšího z dvojice Kazachstán – Španělsko. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Itálie s Čínou a Ukrajina s Belgií.
Výběr kapitánky Barbory Strýcové postoupil mezi osm nejlepších týmů v dubnu, kdy v kvalifikaci zvítězil ve Švýcarsku 3:2 na zápasy. Finálovou fázi si Češky zahrají po dvou letech, vloni obsadily v kvalifikační skupině v Ostravě-Porubě nepostupové druhé místo a musely příslušnost mezi elitou zachránit v následné baráži.
Češky figurovaly při losování mezi nenasazenými týmy. Vedle Velké Británie mohly za soupeře dostat ještě Itálii, Španělsko, nebo Ukrajinu.
„Jsem ráda, že nehrajeme třeba s Ukrajinou. To by bylo velmi těžké. Máme Velkou Británii, což je velmi hratelné. Pojedeme tam ale s pokorou. Je tam osm nejlepších týmů světa, musíme se o to poprat a jít zápas od zápasu,“ řekla Strýcová.
Nejvýše postavenou hráčkou Británie je v tuto chvíli 42. tenistka světa a vítězka US Open z roku 2021 Emma Raducanuová. V týmu mohou být také Sonay Kartalová (72.), Katie Boulterová (73.), Francesca Jonesová (98.) či Harriet Dartová (160.). Britky postoupily do finálového turnaje díky kvalifikačnímu vítězství 3:1 v Austrálii.
Los finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové (22.–27. září)
Los finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové (22.–27. září)
Česko – Velká Británie
Kazachstán – Španělsko
Belgie – Ukrajina
Itálie – Čína
„Jestli je to silný, nebo slabý soupeř, nevíte. V Billie Jean King Cupu se může stát úplně cokoliv a hráčky tam tu formu vždy předvedou. Na žebříčku sice nejsou v top 20, že bychom hrály proti největším světovým bombám, ale jsou velmi nepříjemné. Emma Raducanuová je vítězka US Open a Katie Boulterová vyhrála několik turnajů WTA. Může to být velmi těžký, až záludný soupeř,“ uvedla Strýcová.
Bývalá světová jednička ve čtyřhře a několikanásobná vítězka Fed Cupu Strýcová věří, že bude mít co nejlepší výběr. „Sleduju všechny hráčky, píšu si se všemi. Pojedu do Wimbledonu a na US Open. V hlavě něco mám a jsem se všemi v kontaktu. Je to přece jen finále, takže si myslím, že se na to holky budou také těšit. Bude fajn to vybírat,“ řekla Strýcová.
Ve čtvrtfinálovém utkání jsou na programu tři zápasy. Po dvou dvouhrách bude následovat čtyřhra. Hraje se vždy na dva vítězné sety. „Těším se strašně moc. Musím ale být upřímná, že když jsem koukala na to losování, tak jsem byla nervózní. Moc mi na tom záleží. Tento nový formát budu zažívat poprvé a jsem na to velmi zvědavá. Těším se, jak tam pojedeme s celým týmem, budeme mít skvělou partu a necháme tam zase úplně vše,“ doplnila Strýcová, která nahradila v roli kapitána Petra Pálu a vede tým prvním rokem.
České tenistky usilují v soutěži známé dříve jako Fed Cup o dvanáctý triumf. Upevnily by si tím druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA.