Billie Jean King Cup: Švýcarsko – Česko 1:1


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Nahrávám video
ŽIVĚ: Billie Jean King Cup: Švýcarsko – Česko
Zdroj: ČT sport

České tenistky pod vedením Barbory Strýcové hrají po prvním dni kvalifikace Billie Jean King Cupu se Švýcarskem vyrovnaně 1:1. V sobotní čtyřhře se páru Tereza Valentová, Markéta Vondroušová podařilo vyhrát první set proti Belindě Bencicové s Viktorijí Golubicovou 7:6 v tie-breaku. K dalším dvěma dvouhrám jsou připraveny opět jako v pátek Linda Nosková a Marie Bouzková. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Devatenáctiletá Valentová nahradila v nominaci čtyřhry původně nahlášenou Lucii Havlíčkovou. Složení švýcarské dvojice se zcela změnilo – původně byly nominované Rebeka Masárová a Céline Naefová.

„Hodně jsem o tom přemýšlela, vlastně celý tým dával dohromady plusy a minusy. Osobně si myslím, že Tereza hraje výborně debla a s Markétou spolu hrály v Austrálii a šlo jim to. A myslím, že když si odpočine i Maruška, tak tam máme tři varianty do dalšího singlu,“ uvedla ke změně nominace kapitánka Barbora Strýcová.

První sada nabídla mnoho prohraných podání na české i švýcarské straně. Díky dvojchybě Bencicové se Češky dostaly do brejku 6:5, ale Vondroušová své podání neudržela. Rozhodl tak tie-break, v němž opět sehrály roli chyby švýcarské hráčky. Set zakončila ve prospěch Češek Bencicová úderem do sítě.

Nahrávám video
Závěr tie-breaku prvního setu a chyby Belindy Bencicové
Zdroj: ČT sport

Po čtyřhře by měly přijít na řadu zbývající dvouhry. Nosková by měla hrát v souboji týmových jedniček s Bencicovou, Bouzková by se poté měla utkat s Golubicovou.

Kvalifikace se hraje na tři vítězná utkání. Vítěz duelu postoupí do finálového turnaje, který se uskuteční v týdnu od 21. září v Šen-čenu. Na poražený celek čeká listopadová baráž.

Přečtěte si

Nosková dotáhla český nápor, po úvodních dvouhrách je tak stav shodný

10. 4. 2026

Nosková dotáhla český nápor, po úvodních dvouhrách je tak stav shodný

Strýcová po prvním dni se Švýcarskem: Šla jsem do toho bez plánu, stav 1:1 beru

11. 4. 2026

Strýcová po prvním dni se Švýcarskem: Šla jsem do toho bez plánu, stav 1:1 beru
