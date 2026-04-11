České tenistky pod vedením Barbory Strýcové hrají po prvním dni kvalifikace Billie Jean King Cupu se Švýcarskem vyrovnaně 1:1. V sobotní čtyřhře se páru Tereza Valentová, Markéta Vondroušová podařilo vyhrát první set proti Belindě Bencicové s Viktorijí Golubicovou 7:6 v tie-breaku. K dalším dvěma dvouhrám jsou připraveny opět jako v pátek Linda Nosková a Marie Bouzková. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Devatenáctiletá Valentová nahradila v nominaci čtyřhry původně nahlášenou Lucii Havlíčkovou. Složení švýcarské dvojice se zcela změnilo – původně byly nominované Rebeka Masárová a Céline Naefová.
„Hodně jsem o tom přemýšlela, vlastně celý tým dával dohromady plusy a minusy. Osobně si myslím, že Tereza hraje výborně debla a s Markétou spolu hrály v Austrálii a šlo jim to. A myslím, že když si odpočine i Maruška, tak tam máme tři varianty do dalšího singlu,“ uvedla ke změně nominace kapitánka Barbora Strýcová.
První sada nabídla mnoho prohraných podání na české i švýcarské straně. Díky dvojchybě Bencicové se Češky dostaly do brejku 6:5, ale Vondroušová své podání neudržela. Rozhodl tak tie-break, v němž opět sehrály roli chyby švýcarské hráčky. Set zakončila ve prospěch Češek Bencicová úderem do sítě.
Po čtyřhře by měly přijít na řadu zbývající dvouhry. Nosková by měla hrát v souboji týmových jedniček s Bencicovou, Bouzková by se poté měla utkat s Golubicovou.
Kvalifikace se hraje na tři vítězná utkání. Vítěz duelu postoupí do finálového turnaje, který se uskuteční v týdnu od 21. září v Šen-čenu. Na poražený celek čeká listopadová baráž.