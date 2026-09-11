Tým pro finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové rozšířila Bejlek

Sára Bejlek je pátou tenistkou v nominaci Češek na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Dvacetiletá hráčka doplnila v týmu letošní wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouzkovou a Kateřinu Siniakovou, informovala kapitánka Barbora Strýcová. Finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové se uskuteční od 22. do 27. září v Šen-čenu. Přímé přenosy nabídne ČT sport a ČT sport Plus.
„Pro Sáru jsem se rozhodla na základě aktuální formy a zdravotního stavu hráček, které přicházely do úvahy. Je to velká bojovnice a týmová hráčka,“ řekla Strýcová.
Vítězce letošního turnaje v Abú Dhabí a semifinalistce srpnového podniku v Cincinnati Bejlek patří ve světovém žebříčku 30. místo. Naposledy ale vypadla v prvním kole US Open, nestačila na Španělku Cristinu Bucsaovou.
„Máme mimořádně silný tým. První dvě naše hráčky jsou v top 10, čtyři nominované jsou do 35. místa a Katka je světová jednička v deblu. Do Číny tak letíme bojovat o příčky nejvyšší,“ podotkla Strýcová, která je v roli kapitánky prvním rokem. Nahradila úspěšného Petra Pálu.
Češky narazí v Číně v úvodní hrací den na Velkou Británii, v případě postupu by v semifinále hrály s lepším z dvojice Kazachstán – Španělsko.
Český tým postoupil mezi osm nejlepších týmů po dvou letech z dubnové kvalifikace po výhře 3:2 ve Švýcarsku. Zaútočí na dvanáctý triumf, kterým by si upevnily druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA.