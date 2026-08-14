Šwiateková porazila ve finále v Torontu Rybakinovou. Shelton obhájil titul v Montrealu

Iga Šwiateková se po takřka roce dočkala titulu na okruhu WTA. Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu porazila 6:2, 6:3 a proměnila v trofej svou první letošní finálovou účast. Američan Ben Shelton zdolal ve finále turnaje v Montrealu krajana Brandona Nakashimu 6:3, 7:6 a obhájil titul na kanadském Masters. Třiadvacetiletý rodák z Atlanty získal sedmý titul kariéry a čtvrtý letošní, triumfovat v této sezoně dokázal na všech površích.
Šestinásobná grandslamová šampionka se vítězstvím ideálně naladila na obhajobu titulu na navazujícím turnaji v Cincinnati, který je generálkou na US Open.
Vloni Šwiateková po triumfu v Ohiu získala ještě v září titul v Soulu, od té doby se ale na okruhu spíše trápila. Jejím letošním maximem bylo semifinále na antuce v Římě. Při wimbledonské obhajobě trofeje vypadla ve třetím kole.
„Znamená to pro mne hrozně moc, protože poslední měsíce nebyly snadné,“ řekla Šwiateková. „Jsem ráda, že jsem se dokázala soustředit na svůj růst a na drobné změny v mé hře a zlepšovat se navzdory všem komentářům, které o mně spousta lidí denně na internetu píše. Není snadné se s tím vším vyrovnat,“ dodala.
Ve finále v Torontu nedala Rybakinové šanci a bez ztráty podání zvítězila za 76 minut. Ve světovém žebříčku se Šwiateková posunula na páté místo. Rybakinová se na druhé příčce přiblížila světové jedničce Aryně Sabalenkové na 354 bodů.
Shelton slaví sedmý titul kariéry, zvítězil v Montrealu
Stejně jako vloni, kdy se hrálo v Torontu, prošel Shelton soutěží bez ztráty setu. Čtvrtfinálový přemožitel Jakuba Menšíka ve finále předvedl suverénní výkon, nečelil jedinému brejkbolu a zvítězil hladce za 87 minut.
„Hrát tak, jak jsem hrál tento týden, a projít tu pavoukem bez ztráty setu hodně vypovídá o práci, kterou jsem odvedl. Ale také o mé psychické odolnosti a schopnosti se soustředit bez ohledu na to, co se kolem děje,“ pochvaloval si Shelton po prvním čistě americkém finále Masters po 23 letech.
Obhajobou titulu v Kanadě, kde se pořadatelství pravidelně střídá mezi Torontem a Montrealem, se Shelton zařadil mezi legendy. V tomto století to dokázali jen Andy Murray, Novak Djokovič a Rafael Nadal.