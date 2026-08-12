Menšík si v Montrealu o titul nezahraje, padl se Sheltonem

Jakub Menšík se neprobojoval do semifinále tenisového turnaje Masters v Montrealu. Na obhájce titulu Bena Sheltona nestačil a podlehl 3:6, 1:6. Američan se dopustil pouhých tří nevynucených chyb, zatím na turnaji neztratil ani set. Jeho dalším soupeřem bude krajan Learner Tien.
Desátý hráč světového žebříčku Shelton nenabídl Menšíkovi, jemuž v pořadí ATP patří 17. místo, moc šancí a ani jediný brejkbol. Na vítězství potřeboval 73 minut. „Byl to skvělý výkon, jsem s ním nadmíru spokojený,“ pochvaloval si třiadvacetiletý Američan.
Zápas byl vyrovnaný do stavu 2:2 v prvním setu. Poté Shelton získal první brejk a Menšíka drtil bezchybnou hrou. Dvacetiletému soupeři sebral servis celkem čtyřikrát, dvakrát v každém gamu, a v přípravě na US Open je dál suverénní. Vzájemnou bilanci s Menšíkem srovnal na 2:2.
„Pro mě je to o budování sebevědomí. Každý zápas, který odehraju, a každý trénink, co mám, se na těchto tvrdých kurtech cítím líp a líp. Mám pocit, že lépe ovládám míček a můžu hrát svoje údery,“ pochvaloval si.
Na cestě za obhajobou titulu z Canadian Open nyní Shelton narazí na Tiena, který zdolal 6:3, 6:2 Španěla Daniela Méridu. V semifinále je i další Američan Brandon Nakashima a také Španěl Rafael Jódar, osmifinálový přemožitel Jiřího Lehečky.