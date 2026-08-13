Siniaková má v Torontu na dosah 38. deblový titul kariéry. Viďmanová vypadla v Cincinnati

Kateřina Siniaková postoupila na turnaji v Torontu do finále čtyřhry a dál útočí na 38. deblový titul kariéry. S Číňankou Čang Šuaj, s níž v Kanadě tvoří první nasazený pár, porazily v semifinále slovensko-britskou dvojici Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová 6:1, 7:5. O trofej, která by pro Siniakovou byla šestá v sezoně, zabojují s Italkou Sarou Erraniovou a Američankou Nicolou Melicharovou-Martinezovou. Darja Viďmanová po finálové účasti v Memphisu vypadla na turnaji v Cincinnati už v prvním kole. S Anhelinou Kalininovou z Ukrajiny prohrála 6:4, 4:6 a 2:6.
Ve dvouhře si poprvé v letošním roce zahraje finále Polka Iga Šwiateková, která se utká s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Bývalá světová jednička a šestinásobná grandslamová šampionka zdolala Ukrajinku Elinu Svitolinovou 6:3, 1:6, 6:3. Rybakinová, jež se v případě zisku třetího letošního titulu přiblíží na druhém místě světového žebříčku jedničce Aryně Sabalenkové na rozdíl pouhých čtyř bodů, zdolala Američanku Coco Gauffovou po obratu 5:7, 6:2, 6:2.
Viďmanová skončila v Cincinnati už v prvním kole
Třiadvacetiletá Viďmanová v prvním setu otočila nepříznivé skóre 2:4. Ve druhém vedla 3:1, pak ale třikrát přišla o podání a Kalininová srovnala. V rozhodující sadě už měla navrch devětadvacetiletá Ukrajinka.
Viďmanová se v Cincinnati poprvé v kariéře představila jako hráčka první stovky žebříčku. Po premiérovém finále v Memphisu, kde podlehla Rusce Kristině Ljutovové, se posunula na 92. místo.
Na přípravném turnaji před US Open se v Cincinnati představí ještě dalších osm Češek. Nasazené až ve druhém kole začnou úřadující wimbledonská vítězka Linda Nosková, Barbora Krejčíková, Siniaková a Marie Bouzková.
Stejně jako Viďmanová nastoupí už v prvním kole Tereza Valentová, Nikola Bartůňková a také Karolína Plíšková se Sárou Bejlek, které los svedl dohromady.