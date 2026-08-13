Tenis

Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Čang Šuaj prošly turnajem bez ztráty setu


před 9 hhodinami|Zdroj: ČTK

Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. trofej ve čtyřhře, s Číňankou Čang Šuaj vyhrála deblová světová jednička třetí turnaj. Canadian Open prošly bez ztráty setu, ve finále porazily italsko-americký pár Sara Erraniová, Nicole Melicharová Martinezová 6:3, 6:4.

V této sezoně Siniaková dosáhla na šestý turnajový titul. S Čang Šuaj slavily již v lednu v Adelaide, zbývající čtyři včetně grandslamu Roland Garros vybojovala česká tenistka s Američankou Taylor Townsendovou. Z turnajů kategorie WTA 1000 má rodačka z Hradce Králové již deset trofejí.

Na Canadian Open se mezi deblové šampionky zapsala Siniaková podruhé, v roce 2019 vyhrála s Barborou Krejčíkovou.

Se současnou parťačkou Čang Šuaj poprvé dominovaly před dvěma lety na turnaji v Kuang-čou. Trofej v Torontu pro ně byla nejcennější společnou.

Finále dvouhry obstarají Polka Iga Šwiateková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

Související články

Siniaková má v Torontu na dosah 38. deblový titul kariéry. Viďmanová vypadla v Cincinnati

13. 8. 2026

Siniaková má v Torontu na dosah 38. deblový titul kariéry. Viďmanová vypadla v Cincinnati

Siniaková útočí na šestý letošní titul, v Torontu je v semifinále deblu

11. 8. 2026

Siniaková útočí na šestý letošní titul, v Torontu je v semifinále deblu

Bartůňková v Torontu porazila Tausonovou. Siniaková, Bouzková a Plíšková končí

5. 8. 2026

Bartůňková v Torontu porazila Tausonovou. Siniaková, Bouzková a Plíšková končí
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.