Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Čang Šuaj prošly turnajem bez ztráty setu

Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. trofej ve čtyřhře, s Číňankou Čang Šuaj vyhrála deblová světová jednička třetí turnaj. Canadian Open prošly bez ztráty setu, ve finále porazily italsko-americký pár Sara Erraniová, Nicole Melicharová Martinezová 6:3, 6:4.
V této sezoně Siniaková dosáhla na šestý turnajový titul. S Čang Šuaj slavily již v lednu v Adelaide, zbývající čtyři včetně grandslamu Roland Garros vybojovala česká tenistka s Američankou Taylor Townsendovou. Z turnajů kategorie WTA 1000 má rodačka z Hradce Králové již deset trofejí.
Na Canadian Open se mezi deblové šampionky zapsala Siniaková podruhé, v roce 2019 vyhrála s Barborou Krejčíkovou.
Se současnou parťačkou Čang Šuaj poprvé dominovaly před dvěma lety na turnaji v Kuang-čou. Trofej v Torontu pro ně byla nejcennější společnou.
Finále dvouhry obstarají Polka Iga Šwiateková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu.