Stuttgart ovládl Shelton, v Queen’s Clubu kralovala Vekičová

Americké finále turnaje ve Stuttgartu vyhrál Ben Shelton. Semifinálový přemožitel Jiřího Lehečky, kterému odvrátil dva mečboly, porazil obhájce titulu Taylora Fritze 6:4, 2:6 a 6:4 a získal první titul na trávě. Ženám na trávě v Queen's Clubu vládla Chorvatka Donna Vekičová, domácí Emmu Raducanovou přehrála 6:0 a 7:6. Pro první titul v kariéře si v Hertogenboshi došel Polák Kamil Majchrzak.
Třiadvacetiletý Shelton měl v prvním setu navrch, ale ve druhém dvakrát ztratil podání a Fritz srovnal. Rozhodující sada byla vyrovnaná do stavu 4:4, pak pátý hráč světa sebral soupeři servis a rozhodl.
Shelton v premiérovém finále na trávě získal šestý titul v kariéře. V této sezoně uspěl potřetí a pokaždé na jiném povrchu. V únoru triumfoval na tvrdém povrchu v Dallasu a v dubnu na antuce v Mnichově.
Vekičová vyhrála turnaj po třech letech
Chorvatka, která se do hlavní části turnaje v Queen's Clubu dostala jako náhradnice, nedala v první sadě Raducanuové šanci. Ve druhém setu prohrávala už 2:5, ale nakonec uspěla 8:6 v tie-breaku.
Vekičová, která na cestě do finále porazila Marii Bouzkovou a Karolínu Plíškovou, se dočkala prvního titulu od úspěchu v březnu 2023 v Monterrey. Celkově má na kontě pět turnajových triumfů.
Třiadvacetiletá Raducanuová na druhý titul v kariéře stále čeká. V roce 2021 senzačně ovládla US Open, ale poté se do finále dostala až letos. Poprvé neuspěla v únoru v Kluži, kde stejně jako nyní v Londýně dostala kanára.
Majchrzak dosáhl Hertogenboshi na premiérový titul
Ve dvouhře mužů si při první finálové účasti v kariéře došel pro titul Kamil Majchrzak. Třicetiletý polský tenista ve dvě a půl hodiny trvajícím souboji porazil 6:3, 2:6 a 7:6 šampiona z roku 2024 a turnajovou dvojku Alexe de Minaura z Austrálie.
Majchrzak na cestě za titulem ve druhém kole ve dvou setech vyřadil nejvýše nasazeného hráče Félixe Augera-Aliassima z Kanady a nezaváhal ani ve čtvrtfinále s bývalou světovou jedničkou Daniilem Medvěděvem z Ruska.
Ženský turnaj v Hertogenboshi se finále nedočkal, Barbora Krejčíková k zápasu s Američankou Robin Montgomeryovou kvůli nemoci nenastoupila.
Výsledky tenisových turnajů
Výsledky tenisových turnajů
Tenisový turnaj ve Stuttgartu:
Dvouhra – finále: Shelton (1-USA) – Fritz (2-USA) 6:4, 2:6, 6:4.
Čtyřhra – finále: Struff, Hanfmann (Něm.) – Glinka, Sakellaridis (Est./Řec.) 7:6 (7:2), 3:6, 11:9.
Tenisový turnaj žen v Londýně:
Finále: Vekičová (Chorv.) – Raducanuová (Brit.) 6:0, 7:6 (8:6).
Tenisový turnaj mužů a žen v Hertogenboschi:
Muži – finále: Majchrzak (Pol.) – De Minaur (2-Austr.) 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).
Ženy – finále: Montgomeryová (USA) – Krejčíková (8-ČR) bez boje.