Krejčíková kvůli nemoci nemohla zabojovat o titul v Hertogenboschi

Barbora Krejčíková kvůli nemoci nenastoupila do finále tenisového turnaje v Hertogenboschi. Premiérový titul tak získala bez boje 484. hráčka světa Robin Montgomeryová z USA, která soutěží prošla z kvalifikace.
Třicetiletá Krejčíková se na trávě v Nizozemsku dostala do finále poprvé od předloňského vítězství ve Wimbledonu. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře mohla útočit na devátý titul v kariéře. Zastavily ji ale zdravotní potíže.
„Mrzí mě, že musím odstoupit z finále kvůli nemoci,“ uvedla Krejčíková. „Necítím se dobře a po konzultaci s mým lékařským týmem vyšlo najevo, že nejsem ve stavu, abych mohla dnes bojovat. Těšila jsem se na to, že si zde zahraju o titul, ale nejde to,“ uvedla Krejčíková.
Svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka si připsala v Hertogenboschi čtyři výhry. Cestou do finále neztratila ani set, v semifinále porazila Polku Magdu Linetteovou. V žebříčku by se měla posunout o sedm míst na 38. příčku.
O devět let mladší Montgomeryová se do finále na okruhu WTA dostala poprvé. Po triumfu v Hertogenboschi by měla vyletět o 291 příček na 193. místo.
„Chtěla bych pogratulovat Robin k úžasnému týdnu a přeju jí všechno nejlepší do další části sezony. Jsem zklamaná, že jsem turnaj zakončila takhle, ale budu se teď soustředit na to, abych se co nejdříve uzdravila a byla brzy znovu fit,“ doplnila Krejčíková.