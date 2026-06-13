Krejčíková si po dvou letech zahraje o titul

Naposledy se do finále Barbora Krejčíková probojovala v předloňské wimbledonské jízdě. Další titul může nyní připsat i na turnaji v Hertogenboschi. V semifinále porazila polskou soupeřku Magdu Linetteovou 6:3 a 7:6.
„Je super být ve finále po tom všem, čím jsem si letos prošla,“ připomněla v televizním rozhovoru na stanici Sport1 Krejčíková zdravotní potíže, kvůli kterým v probíhající sezoně přes dva měsíce nehrála.
O devátý titul v kariéře se třicetiletá Krejčíková utká buď s Američankou Robin Montgomeryovou, nebo Ajlou Tomljanovicovou z Austrálie, která má už za sebou dohrávku čtvrtfinále s Catherine McNallyovou z USA.
Krejčíková v úvodní sadě jako první přišla o podání, ale nakonec ji získala pro sebe. Ve druhém setu smazala manko 3:5 a vybojovala tie-break. V něm vítězka dvou grandslamů prohrávala 0:3, ale skóre otočila a na cestě do finále neztratila ani set.
„Semifinále není nikdy jednoduché. Dnes se k tomu navíc přidaly i nepříjemné podmínky, ale nakonec se tady ukázalo i slunce,“ uvedla Krejčíková, kterou na okruhu WTA čeká celkově čtrnácté finále.